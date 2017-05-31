СМИ: премьеру, экс-премьеру и спикеру парламента Черногории запрещен въезд в РФ

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БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, а также ряд черногорских политиков находятся в санкционном списке России, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям. Об этом сообщила онлайн-версия черногорской газеты Pobjeda со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Черногории.
Источник издания утверждает, что в черном списке находится действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, 46 депутатов черногорского парламента, голосовавших за вступление в НАТО. "Список содержит минимум 70 человек", - утверждает источник издания. В списке также находятся близкие к власти бизнесмены и главы крупных черногорских компаний, пишет газета.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Россия в отличие от ЕС и США не публикует свои черные списки иностранцев, которым запрещен въезд на ее территорию. В Москве это объясняют защитой личных данных.
Ранее в понедельник министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю "в связи с задержанием" депутата Миодрага Вуковича в московском аэропорту Домодедово. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Черногории, черногорский депутат Миодраг Вукович не был допущен на территорию России, поскольку находится в санкционном списке РФ, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц.
В мае 2014 года Черногория вслед за странами - членами Евросоюза ввела санкции против России, а затем неоднократно их продлевала. Скупщина Черногории, несмотря на народные протесты, 28 апреля проголосовала за вступление страны в НАТО, руководство Черногории провело непопулярное в народе решение через парламент, отказавшись от референдума. Черногория официально станет членом военно-политического блока 5 июня, когда состоится передача США, как хранителю Североатлантического договора, ратифицированного всеми странами НАТО протокола о вступлении этой страны.