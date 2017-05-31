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Александар Вучич вступил в должность президента Сербии

Международная панорама
31 мая, 13:17 дата обновления: 31 мая, 13:26 UTC+3

Избранный глава государства принес присягу перед Скупщиной республики

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Президент Сербии Александар Вучич

Президент Сербии Александар Вучич

© REUTERS/Marko Djurica

БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Избранный 2 апреля президент Сербии Александар Вучич принес присягу перед Скупщиной (парламентом) республики. Произнеся текст президентской клятвы, он официально вступил в должность главы государства на пятилетний срок, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Клянусь все свои силы посвятить сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, включая Косово и Метохию как ее составную часть, а также осуществлению человеческих прав и свобод, уважению и защите Конституции и закона, сохранению мира и благосостояния всех граждан Республики Сербия и буду добросовестно и ответственно исполнять свои обязанности", - заявил президент.

Вучич впервые в сербской истории принес присягу на древнейшем памятнике сербской кириллической письменности - Мирославлевом Евангелии XII века. Президент произнес клятву, положив руку на Конституцию страны, которая в свою очередь лежала на точной копии древнего фолианта.

На церемонии присутствовал бывший глава государства Томислав Николич, президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик, представители политических партий, депутаты, представители Словении, Венгрии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Греции и Австрии, послы иностранных государств.

У здания Скупщины собралось несколько тысяч граждан Сербии, приветствовавших Вучича овациями.

Мирославлево Евангелие - рукописное Евангелие-апракос, созданное около 1180 года, - является древнейшим кириллическим памятником сербской письменности. Хранится оно в Национальном музее Сербии в Белграде, в 2005 году ЮНЕСКО включило древнюю рукопись в реестр "Память мира".

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