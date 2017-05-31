Один сотрудник Би-би-си погиб, четверо пострадали в результате теракта в Кабуле

ЛОНДОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Водитель- афганец, работавший на Би-би-си, погиб в результате теракта в Кабуле, четыре журналиста получили ранения. Об этом сообщила британская телерадиовещательная корпорация.

"Мохаммед Назир, который работал водителем для афганского подразделения Би-би-си более четырех лет, погиб в результате взрыва, четверо его коллег получили ранения", - говорится в сообщении, распространенном на сайте корпорации. Би-би-си уточняет, что "ранения не угрожают их жизни". По информации агентства Reuters, пострадавшие находятся в больнице.

Взрыв произошел в 08:00 по местному времени (07:00 мск) в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар- Хан вблизи от посольства ФРГ, там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии, а также ряда других государств.

На настоящий момент министерство здравоохранения республики подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Как утверждают медики, число жертв может вырасти, пострадавшие доставлены в больницы города, многие в тяжелом состоянии, среди них есть женщины и дети.