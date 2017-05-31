Пятнадцать миротворцев ЮАР совершили преступления на сексуальной почве в ДР Конго

ПРЕТОРИЯ, 31 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. С 2015 года 15 миротворцев ЮАР совершили преступления на сексуальной почве в Демократической республике Конго (ДРК), сообщила министр обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакула.

"Это тревожный тренд. В 2015 году было зарегистрировано семь случаев, в 2016-м - пять и на конец марта 2017 года - три. Даже один случай - это очень много", - сказала она.

"Последствия таких действий подрывают имидж нашей страны и те успехи, которых мы добились за почти два десятилетия миротворческой деятельности", - подчеркнула министр. Она обещала, что в этом году будут внесены ужесточающие поправки в закон о воинской дисциплине. "Они дадут командирам достаточно полномочий, чтобы обеспечить порядок", - отметила глава минобороны.

ЮАР начала участвовать в миротворческой деятельности в 1999 году, спустя пять лет после падения режима апартеида. За это время войска направлялись в Бурунди, Центральноафриканскую Республику, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, ДРК, Эфиопию, Лесото, Либерию и Судан. В ДРК южноафриканские военные составили основную часть африканской бригады интервенции, которая смогла разгромить повстанческое "Движение 23 марта" (М23).

Ежегодная численность миротворцев ЮАР в странах Африки варьируется от 1500 до 2500 человек. С сентября 2003 по декабрь 2016 года погибли 39 военнослужащих.

"Мы отдаем честь солдатам, погибшим при исполнении долга. Наша страна играет ведущую роль в разрешении континентальных и региональных конфликтов", - подчеркнула Маписа-Нкакула.