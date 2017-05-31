Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пятнадцать миротворцев ЮАР совершили преступления на сексуальной почве в ДР Конго

Международная панорама
31 мая, 13:37 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев

Последствия таких действий подрывают имидж ЮАР и те успехи, которых удалось достичь за почти 20 лет миротворческой деятельности, отметила министр обороны страны Носививе Маписа-Нкакула

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРЕТОРИЯ, 31 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. С 2015 года 15 миротворцев ЮАР совершили преступления на сексуальной почве в Демократической республике Конго (ДРК), сообщила министр обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакула.

"Это тревожный тренд. В 2015 году было зарегистрировано семь случаев, в 2016-м - пять и на конец марта 2017 года - три. Даже один случай - это очень много", - сказала она.

"Последствия таких действий подрывают имидж нашей страны и те успехи, которых мы добились за почти два десятилетия миротворческой деятельности", - подчеркнула министр. Она обещала, что в этом году будут внесены ужесточающие поправки в закон о воинской дисциплине. "Они дадут командирам достаточно полномочий, чтобы обеспечить порядок", - отметила глава минобороны.

ЮАР начала участвовать в миротворческой деятельности в 1999 году, спустя пять лет после падения режима апартеида. За это время войска направлялись в Бурунди, Центральноафриканскую Республику, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, ДРК, Эфиопию, Лесото, Либерию и Судан. В ДРК южноафриканские военные составили основную часть африканской бригады интервенции, которая смогла разгромить повстанческое "Движение 23 марта" (М23).

Ежегодная численность миротворцев ЮАР в странах Африки варьируется от 1500 до 2500 человек. С сентября 2003 по декабрь 2016 года погибли 39 военнослужащих.

"Мы отдаем честь солдатам, погибшим при исполнении долга. Наша страна играет ведущую роль в разрешении континентальных и региональных конфликтов", - подчеркнула Маписа-Нкакула.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР Конго (ДРК)
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: премьеру, экс-премьеру и спикеру парламента Черногории запрещен въезд в РФ
2
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в Москве
3
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
4
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
5
Путин снял часть экономических ограничений в отношении Турции
6
Сергей Собянин: выход из программы реновации открыт
7
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама