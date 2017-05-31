Вучич: Сербия всегда будет придерживаться дружеских отношений с РФ

БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия всегда будет придерживаться дружеских отношений с Российской Федерацией, несмотря на давление извне. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе своей речи перед народом после принесения присяги.

"Мы продолжим наш европейский путь, твердо веря в реформы, которые мы проводим. Мы в самые тяжелые времена смогли противостоять давлению извне и продолжили упорно строить наши отношения с российским народом и его руководством. Эту политику Сербия будет проводить и в будущем, мы гордимся нашей дружбой с Россией и не намерены отказываться от нее", - сказал Вучич.

Президент также добавил, что Сербия будет сохранять и развивать дружеские отношения с КНР. "В последние годы нам удалось построить сердечные отношения с Китаем, они помогли нам во многих проектах, спасли тысячи рабочих мест, спасибо им за это", - отметил президент. По его словам, Сербии предстоит вложить много труда в восстановление отношений с США.

Кроме того, Вучич заявил, что его республика не планирует вступать в военные альянсы. "Мы не хотим вступать в военные пакты и альянсы, мы хотим иметь свою армию, быть сильными, чтобы защитить себя. Мы будем придерживаться политики военной нейтральности, поддерживая отношения с нашими партнерами", - заявил Вучич. Эти слова были встречены участниками церемонии, проходящей в Народной скупщине (парламенте) страны, громкими овациями.

Развитием и углублением отношений с Россией и Китаем займется теперь уже экс-президент Сербии Томислав Николич. Ранее правительство республики вынесло на заседании решение о создании Национального совета по сотрудничеству с РФ и КНР под его руководством. При совете решено создать канцелярию, которая станет частью этого органа и будет оказывать ему необходимую техническую поддержку. По неофициальным данным, Нацсовет станет межминистерским органом и будет курировать многие области сотрудничества с Москвой и Пекином.

Накануне вступления в должность Вучич объявил, что развитие отношений с Европейским союзом, Россией, Китаем и США станет стратегической целью нового правительства Сербии. Кроме того, он заявил, что республика не собирается вступать в Североатлантический альянс.

Военные и полиция получили новое обмундирование, в страну прибывают девять новых вертолетов, и в течение 60 дней прибудут российские МиГи, напомнил глава правительства.

Россия безвозмездно передала Сербии шесть многоцелевых истребителей МиГ-29, которые после модернизации до конца года поступят на вооружение республики. Кроме того, сербские военные получат 30 танков Т-72 и 30 боевых машин БРДМ-2. Обсуждается передача Сербии ЗРК "Бук-М1" и "Бук-М2", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Тунгуска". Со своей стороны помощь Сербии пообещала оказать и Белоруссия: Минск в 2018 году поставит Белграду восемь МиГ-29 и два дивизиона комплексов "Бук".