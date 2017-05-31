Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вучич: Сербия всегда будет придерживаться дружеских отношений с РФ

Международная панорама
31 мая, 13:43 дата обновления: 31 мая, 14:14 UTC+3

Республика не планирует вступать в военные альянсы, ее целью будет политика военного нейтралитет, заявил президент

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия всегда будет придерживаться дружеских отношений с Российской Федерацией, несмотря на давление извне. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе своей речи перед народом после принесения присяги.

"Мы продолжим наш европейский путь, твердо веря в реформы, которые мы проводим. Мы в самые тяжелые времена смогли противостоять давлению извне и продолжили упорно строить наши отношения с российским народом и его руководством. Эту политику Сербия будет проводить и в будущем, мы гордимся нашей дружбой с Россией и не намерены отказываться от нее", - сказал Вучич.

Президент также добавил, что Сербия будет сохранять и развивать дружеские отношения с КНР. "В последние годы нам удалось построить сердечные отношения с Китаем, они помогли нам во многих проектах, спасли тысячи рабочих мест, спасибо им за это", - отметил президент. По его словам, Сербии предстоит вложить много труда в восстановление отношений с США.

Кроме того, Вучич заявил, что его республика не планирует вступать в военные альянсы. "Мы не хотим вступать в военные пакты и альянсы, мы хотим иметь свою армию, быть сильными, чтобы защитить себя. Мы будем придерживаться политики военной нейтральности, поддерживая отношения с нашими партнерами", - заявил Вучич. Эти слова были встречены участниками церемонии, проходящей в Народной скупщине (парламенте) страны, громкими овациями.

Смотрите также
Премьер-министр Сербии Александар Вучич

Премьер Сербии поблагодарил Россию за всестороннюю поддержку

Развитием и углублением отношений с Россией и Китаем займется теперь уже экс-президент Сербии Томислав Николич. Ранее правительство республики вынесло на заседании решение о создании Национального совета по сотрудничеству с РФ и КНР под его руководством. При совете решено создать канцелярию, которая станет частью этого органа и будет оказывать ему необходимую техническую поддержку. По неофициальным данным, Нацсовет станет межминистерским органом и будет курировать многие области сотрудничества с Москвой и Пекином. 

Накануне вступления в должность Вучич объявил, что развитие отношений с Европейским союзом, Россией, Китаем и США станет стратегической целью нового правительства Сербии. Кроме того, он заявил, что республика не собирается вступать в Североатлантический альянс.

Военные и полиция получили новое обмундирование, в страну прибывают девять новых вертолетов, и в течение 60 дней прибудут российские МиГи, напомнил глава правительства.

Россия безвозмездно передала Сербии шесть многоцелевых истребителей МиГ-29, которые после модернизации до конца года поступят на вооружение республики. Кроме того, сербские военные получат 30 танков Т-72 и 30 боевых машин БРДМ-2. Обсуждается передача Сербии ЗРК "Бук-М1" и "Бук-М2", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Тунгуска". Со своей стороны помощь Сербии пообещала оказать и Белоруссия: Минск в 2018 году поставит Белграду восемь МиГ-29 и два дивизиона комплексов "Бук".

Смотрите также

Сербия хотела бы дополнительно покупать у РФ 4-5 млрд кубометров газа

Сербия хотела бы закупить российский С-300

Вучич назвал "Великую Албанию" неосуществимой целью

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-сербские отношения
Персоны
Вучич, Александар
Страны
Сербия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: премьеру, экс-премьеру и спикеру парламента Черногории запрещен въезд в РФ
2
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в Москве
3
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
4
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
5
Путин снял часть экономических ограничений в отношении Турции
6
Сергей Собянин: выход из программы реновации открыт
7
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама