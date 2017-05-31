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Боевики ИГ взяли ответственность за теракт в центре Кабула

Международная панорама
31 мая, 13:57 дата обновления: 31 мая, 14:15 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

В настоящий момент подтверждена гибель 90 человек, еще 380 пострадали в результате взрыва

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© EPA/HEDAYATULLAH AMID

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший вблизи дипломатического квартала в центре столицы Афганистана. Об этом сообщил ливанский телеканал "Аль-Маядин".

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Как заявила миссия НАТО в республике, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух на въезде в "зеленую зону", где размещены дипломатические представительства ряда стран. "Благодаря бдительности и мужеству афганских силовиков заминированное транспортное средство не смогло попасть в "зеленую зону", - говорится в тексте заявления миссии, размещенном телеканалом TOLOnews.

"Атака демонстрирует полное пренебрежение жизнями гражданских лиц и раскрывает варварскую сущность врага, с которым столкнулся афганский народ, - считают в НАТО. - Подобные нападения только укрепят наши обязательства перед афганскими партнерами, стремящимися к мирному и стабильному будущему для своей страны".

Взрыв произошел в среду в 08:30 по местному времени (07:00 мск) в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан вблизи от посольства ФРГ, там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии, а также ряда других государств. Согласно кадрам афганских телеканалов, на месте взрыва образовалась воронка до 15 метров глубиной. Близлежащие здания, в том числе диппредставительства, получили существенные повреждения, уничтожены десятки транспортных средств.

К настоящему моменту министерство здравоохранения республики подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Как утверждают медики, число жертв может вырасти, пострадавшие доставлены в больницы города, многие в тяжелом состоянии, среди них есть женщины и дети.

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