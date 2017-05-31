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Франция намерена сделать более тесными отношения с Россией и США

Международная панорама
31 мая, 14:30 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

По словам президента страны, "роль Франции заключается в том, чтобы вернуть своих партнеров в общий круг в случае, если они отдаляются от него"

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ПАРИЖ, 31 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон указал на особую роль Франции в международном сообществе как страны, укрепляющей связи одновременно не только с Россией и США, но и между ними. Об этом сообщил официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер по итогам заседания совета министров.

"Роль Франции заключается в том, чтобы вернуть своих партнеров в общий круг в случае, если они отдаляются от него", - процитировал Кастанер слова президента Франции Эмманюэля Макрона, под председательством которого прошло заседание. "Дипломатия основана на диалоге, а когда это необходимо - и на соотношении сил", - сказал официальный представитель относительно того, что говорилось по международной тематике на совете министров. В заседании принимали участие и выступали министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр по европейским делам Марьэль де Сарнез.

"Франция стремится к диалогу, но в то же время она хочет, чтобы не только ее голос был услышан и понят, но и чтобы ее мнение уважали, - сказал официальный представитель. - Это верно как для отношений Франции с Россией, так и ее отношений с США". "Франция имеет возможность вести диалог с каждой из этих стран, и это не некое нестабильное равновесие, а, напротив, возможность продемонстрировать требовательную позицию Франции", - подчеркнул Кастанер.

"И поскольку мир становится все более сложным, поскольку он перешел от двусторонней системы к многосторонней, важно, чтобы Франция выполняла такую роль по установлению связей между своими партнерами", - сказал он.

"В своем выступлении на совете министров президент Франции также особо подчеркнул важность расширения культурного и научного сотрудничества с Россией, что и было подробно обсуждено ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным в Версале", - сообщил Кастанер.

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