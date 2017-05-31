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Турция назвала "крайне опасными" поставки США оружия курдам

Международная панорама
31 мая, 15:20 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 31, мая. /ТАСС

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что поставляемое Соединенными Штатами оружие может быть использовано против Турции

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АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Анкара считает "крайне опасными" поставки США оружия и военного снаряжения курдским формированиям "Силы демократической Сирии" (СДС). С таким заявлением, как сообщает агентство AFP, выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Эти действия крайне опасны с точки зрения единства и территориальной целостности Сирии", - считает Чавушоглу. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что поставляемое Соединенными Штатами оружие может быть использовано против Турции.

30 мая Пентагон объявил о том, что США начали поставки вооружений и снаряжения формированиям СДС, участвующим в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Основной ударной силой формирований СДС являются "Силы народной самообороны" (СНС) - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Анкара рассматривает ДС и СНС как сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. Как заявил ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, решение американской администрации об оказании помощи курдским ополченцам неприемлемо и может иметь негативные последствия для самих США.

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