Экс-премьер Польши призвала не использовать тему крушения Ту-154 в политических целях

ВАРШАВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Бывшая премьер-министр Польши Ева Копач, в 2010 году занимавшая пост министра здравоохранения страны, после допроса в прокуратуре республики по делу об отказе от проведения на польской территории экспертизы останков жертв крушения под Смоленском президентского Ту-154М, призвала не использовать эту деликатную тему в политических целях. Об этом она заявила журналистам, покидая здание прокуратуры.

По ее словам, беседа с прокурором продолжалась четыре часа. Ее содержание раскрывать не разрешается. Копач отметила только, что "решение о вскрытии или эксгумации принимает не чиновник, политик, врач, а прокуратура". Отвечая на вопрос о текущем скандале из-за обнаружения в гробах погибших останков разных людей, она призвала "не политизировать национальную трагедию и не использовать ее для разделения поляков".

Копач после катастрофы 10 апреля 2010 года отправилась в Москву с группой экспертов и близкими погибших, чтобы участвовать в идентификации жертв крушения. Родственники жертв трагедии позднее обвинили ее в том, что она недостаточно тщательно следила за работой российской стороны. Кроме этого, Копач приняла решение о том, чтобы не вскрывать гробы с останками погибших на польской территории.

Сейчас в республике разгорается скандал в связи с итогами проведенных в последние месяцы эксгумаций жертв трагедии, в результате которых в гробах были обнаружены останки разных людей. Польская сторона обвиняет в случившемся представителей действовавшей в республике в 2010 году власти от партии "Гражданская платформа", к которой принадлежит Копач, а также российских судмедэкспертов и патологоанатомов.

Сохранились архивные записи выступлений Копач 12-13 апреля 2010 года в Москве, во время которых она выразила благодарность российской стороне за сотрудничество в деле проведения судмедэкспертизы погибших. По ее словам, эта работа качественно тщательно и внимательно ведется специалистами-патологоанатомами двух стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала некорректными обвинения Польши в адрес российских специалистов, занимавшихся расследованием авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, которые "в трудную минуту честно выполнили свой профессиональный долг".