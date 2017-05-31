Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-премьер Польши призвала не использовать тему крушения Ту-154 в политических целях

Международная панорама
31 мая, 15:26 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Ева Копач попросила "не политизировать национальную трагедию и не использовать ее для разделения поляков"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Бывшая премьер-министр Польши Ева Копач, в 2010 году занимавшая пост министра здравоохранения страны, после допроса в прокуратуре республики по делу об отказе от проведения на польской территории экспертизы останков жертв крушения под Смоленском президентского Ту-154М, призвала не использовать эту деликатную тему в политических целях. Об этом она заявила журналистам, покидая здание прокуратуры.

Читайте также новости по теме:
Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
© Ольга Лисинова/ТАСС

Польская подкомиссия: Ту-154 не смог уйти на второй круг из-за серии аварий

МИД РФ: обвинения Польши по крушению Ту-154М наносят ущерб российско-польским отношениям

Кремль не согласен с обвинениями Польши в адрес диспетчеров РФ

По ее словам, беседа с прокурором продолжалась четыре часа. Ее содержание раскрывать не разрешается. Копач отметила только, что "решение о вскрытии или эксгумации принимает не чиновник, политик, врач, а прокуратура". Отвечая на вопрос о текущем скандале из-за обнаружения в гробах погибших останков разных людей, она призвала "не политизировать национальную трагедию и не использовать ее для разделения поляков".

Копач после катастрофы 10 апреля 2010 года отправилась в Москву с группой экспертов и близкими погибших, чтобы участвовать в идентификации жертв крушения. Родственники жертв трагедии позднее обвинили ее в том, что она недостаточно тщательно следила за работой российской стороны. Кроме этого, Копач приняла решение о том, чтобы не вскрывать гробы с останками погибших на польской территории.

Сейчас в республике разгорается скандал в связи с итогами проведенных в последние месяцы эксгумаций жертв трагедии, в результате которых в гробах были обнаружены останки разных людей. Польская сторона обвиняет в случившемся представителей действовавшей в республике в 2010 году власти от партии "Гражданская платформа", к которой принадлежит Копач, а также российских судмедэкспертов и патологоанатомов.

Сохранились архивные записи выступлений Копач 12-13 апреля 2010 года в Москве, во время которых она выразила благодарность российской стороне за сотрудничество в деле проведения судмедэкспертизы погибших. По ее словам, эта работа качественно тщательно и внимательно ведется специалистами-патологоанатомами двух стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала некорректными обвинения Польши в адрес российских специалистов, занимавшихся расследованием авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, которые "в трудную минуту честно выполнили свой профессиональный долг".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
Персоны
Копач, Ева
Страны
Россия Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
2
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
3
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве
5
В доме Джона Леннона в Ливерпуле совершено убийство троих человек
6
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама