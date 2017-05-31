Египетская армия перехватила крупную партию взрывчатки, предназначавшуюся террористам

Стржалковский: финансовая ситуация в ФК "Динамо" стабильная и не вызывает беспокойстваСпорт 31 мая, 17:18
Президент Молдавии возложил вину за высылку молдавских дипломатов на правительствоМеждународная панорама 31 мая, 17:11
Петербургский международный экономический форум. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 17:06
Суд взыскал 2,2 млн рублей в пользу Дадина за незаконное уголовное преследованиеПроисшествия 31 мая, 16:56
Москва примет "Финал четырех" баскетбольной Евролиги-2019Спорт 31 мая, 16:54
Медведев: желание Ковальчука играть на ОИ является предпосылкой к контракту со СКАСпорт 31 мая, 16:53
История ПМЭФ. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 16:53
Александр Карелин презентовал спортивную программу ПМЭФ-2017Спорт 31 мая, 16:45
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон гратаПолитика 31 мая, 16:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Крупная партия взрывчатки перехвачена египетскими военнослужащими к востоку от Каира. Об этом сообщил официальный представитель ВС Египта полковник Тамер ар-Рифаи.
По его словам, пикап с грузом был задержан подразделениями третьей полевой армии в районе туннеля через Суэцкий канал. В нем, помимо взрывчатых веществ, найдены также другие материалы, необходимые для изготовления самодельных бомб, несколько противогазов и сменные фильтры к ним. Вся эта партия, по словам ар-Рифаи, предназначалась для действующих на Синайском полуострове террористов. Задержаны двое подозреваемых, находившихся в машине.
Вслед за низложением летом 2013 года военными исламистов Египет захлестнула волна насилия. В наиболее горячую точку страны превратился север Синая. Помимо связанных с запрещенной ныне исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" мелких подпольных ячеек, в стране также орудует местная группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай").
Несмотря на непрекращающиеся рейды, в том числе с использованием боевой авиации и артиллерии, полностью справиться с боевиками пока не получается. В последнее время они все чаще стали совершать свои вылазки за пределами северной части полуострова. Так, в минувшую пятницу группа боевиков расстреляла на юге Египта в провинции Эль-Минья автобусы с коптами. В результате нападения, ответственность за которое взяла на себя ИГ, погибли 29 человек.