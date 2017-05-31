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Египетская армия перехватила крупную партию взрывчатки, предназначавшуюся террористам

Международная панорама
31 мая, 16:28 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

Пикап с грузом был задержан подразделениями третьей полевой армии в районе туннеля через Суэцкий канал

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КАИР, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Крупная партия взрывчатки перехвачена египетскими военнослужащими к востоку от Каира. Об этом сообщил официальный представитель ВС Египта полковник Тамер ар-Рифаи.

По его словам, пикап с грузом был задержан подразделениями третьей полевой армии в районе туннеля через Суэцкий канал. В нем, помимо взрывчатых веществ, найдены также другие материалы, необходимые для изготовления самодельных бомб, несколько противогазов и сменные фильтры к ним. Вся эта партия, по словам ар-Рифаи, предназначалась для действующих на Синайском полуострове террористов. Задержаны двое подозреваемых, находившихся в машине.

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Вслед за низложением летом 2013 года военными исламистов Египет захлестнула волна насилия. В наиболее горячую точку страны превратился север Синая. Помимо связанных с запрещенной ныне исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" мелких подпольных ячеек, в стране также орудует местная группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай").

Несмотря на непрекращающиеся рейды, в том числе с использованием боевой авиации и артиллерии, полностью справиться с боевиками пока не получается. В последнее время они все чаще стали совершать свои вылазки за пределами северной части полуострова. Так, в минувшую пятницу группа боевиков расстреляла на юге Египта в провинции Эль-Минья автобусы с коптами. В результате нападения, ответственность за которое взяла на себя ИГ, погибли 29 человек.

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