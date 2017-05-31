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Скотленд-Ярд впервые в истории наймет детективов без опыта работы

Международная панорама
31 мая, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Соискателям достаточно иметь высшее образование и пройти курс базовой подготовки

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лондонская полиция впервые проводит набор начинающих детективов без какого-либо опыта работы в правоохранительных структурах. Соискатели должны иметь высшее образование и пройти курс базовой подготовки, говорится в размещенном на сайте ведомства сообщении.

"Впервые в истории британской полиции жители Лондона получат возможность вступить в команду Скотленд-Ярда непосредственно в качестве детектива, немедленно получить работу в отделе расследований после базовой подготовки", - предлагают столичные правоохранители.

Программа пройдет с 31 мая по 3 июля. По ее условиям участники должны на протяжении трех последних лет проживать на территории Лондона, а также иметь при себе документ о получении высшего образования. Таким образом Служба столичной полиции надеется привлечь талантливых сотрудников с различным опытом работы, которые смогут привнести новые знания, умения и опыт в организацию.

"Лондон продолжает меняться, преступники также не стоят на месте. Растущая сложность преступлений, таких как киберпреступность, а также необходимость защиты наиболее уязвимых групп граждан означает, что мы должны усиливать свои навыки в области экспертизы", - отметил начальник детективной службы, отвечающий и за набор новых сотрудников Стивен Клейман.

"Мы должны проявлять более инновационный подход к найму персонала и должны быть уверены, что мы выглядим и чувствуем себя как лондонцы, на благо которых мы служим", - добавил Клейман. Он отметил, что на такой шаг стражей порядка побудила нехватка детективов и следователей, которая провоцирует национальный кризис. По словам начальника детективной службы, отсутствие следователей ведет к чрезмерным нагрузкам на сотрудников полиции.

По данным британской газеты The Guardian, заработная плата сыщиков составит около 38 тыс. фунтов в год (около 49 тыс. долларов США).

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