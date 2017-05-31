В отеле Трампа в Вашингтоне задержан вооруженный мужчина

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Неизвестный мужчина, имевший при себе пистолет, автомат и боекомплект из 90 патронов, был задержан в ночь на среду в гостинице Trump International Hotel в американской столице. Об этом сообщает телеканал NBC.

По его данным, около полуночи 43-летний житель штата Пенсильвания подъехал к отелю на автомобиле, в котором были спрятаны револьвер Glock-23 австрийской оружейной компании Glock и автомат американской фирмы Bushmaster. При нем также были обнаружены 90 патронов. Мужчина выкрикивал угрозы, однако до сих пор не установлено, в чей именно адрес.

Задержанному предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия.