ФРГ после скандала в Бундесвере досрочно перепроверит заявки почти 100 тыс. беженцев

БЕРЛИН, 31 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германия досрочно перепроверит десятки тысяч прошений на получение статуса беженца, которые были удовлетворены миграционными органами в период с 2015 по 2016 годы. Об этом заявил в Берлине министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

По словам главы ведомства, закон обязывает компетентные инстанции раз в три года проводить повторную проверку заявок со стороны соискателей убежища. К примеру, если в стране, откуда приехал иностранец закончилась война, то права на пребывание он будет лишен.

"Я принял решение, что нужно досрочно пересмотреть заявки определенной группы приезжих, чьи ходатайства были удовлетворены в 2015 - 2016 годах, - сказал министр. - Это касается молодых людей в возрасте от 18 до 35-40 лет, примерно 80-100 тыс. заявок".

Поводом для таких мер стал недавний скандал с офицером немецкой армии Франко А., который сумел убедить миграционные органы в том, что он сириец и нуждается в убежище в ФРГ. По придуманной молодым человеком легенде, он вырос в семье сирийских христиан, чьи предки несколько поколений назад приехали в арабскую республику из Франции. В семье у него говорили на французском языке, а в арабском никакой нужды не было, поэтому он его и не выучил. Сотрудники миграционного центра ему поверили, общение велось через переводчика с французского.

По словам де Мезьера, сотрудники миграционных органов, которые выносили решение по Франко А., были уволены.