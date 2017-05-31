Суд перенес на 14 июня рассмотрение иска против Порошенко из-за указа о запрете соцсетей

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КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Высший административный суд Киева перенес на 14 июня иск против президента Украины Петра Порошенко из-за указа о запрете социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом в среду сообщил истец, украинский юрист Роман Лихачев.
"На судебном заседании 31 мая сообщили, что в деле появилась третья сторона - Служба безопасности Украины, которой необходимо время, чтобы ознакомиться с материалами", - написал он в социальной сети Facebook.
Ранее Лихачев сообщал, что Высший административный суд пытался оставить иск "без движения", указывая на якобы многочисленные недостатки в оформлении документов.
Петр Порошенко 16 мая 2017 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Украинским интернет-провайдерам запрещается предоставлять доступ к этим ресурсам.
На следующий день, 17 мая украинский юрист Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд страны с требованием признать незаконным указ президента Украины Петра Порошенко "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". По мнению юриста, документ нарушает статью 34 Конституции Украины, где говорится, что "каждому гражданину гарантируется свобода мысли и слова и право на беспрепятственное выражение своих убеждений".