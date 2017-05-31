CNN: при теракте в Кабуле пострадали семеро американцев

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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Семеро граждан США пострадали при взрыве, прогремевшем в Кабуле. Об этом сообщил телеканал CNN.
По сведениям его источников, трое из семи раненных американцев являются госслужащими.
Теракт в Кабуле произошел в среду в 08:30 по местному времени (07:00 мск). Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал Вазир- Акбар-Хан вблизи с посольством ФРГ, там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии, а также ряда других государств. Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали.