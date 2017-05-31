В оппозиции Черногории призвали отменить антироссийские санкции на местном уровне

БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Черногорско-русское общество "Славянский мост" направило инициативу об отмене черногорских санкций в отношении РФ всем парламентским партиям страны для рассмотрения. Об этом сообщил ТАСС один из лидеров черногорской оппозиции, председатель Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич.

"Все парламентские партии, включая ДПС (правящая прозападная Демократическая партия социалистов Черногории во главе с экс-министром страны Мило Джукановичем - прим. ТАСС), получили инициативу от "Славянского моста" принять в местных парламентах декларацию по отмене санкций в отношении России, что сделало бы возможным приток российских инвестиций и российских туристов и привело бы к нормализации отношений между двумя нашими странами. Аналогичная инициатива была принята в региональных парламентах Италии, Германии, Австрии, Франции, Венгрии", - напомнил один из лидеров оппозиционной коалиции "Демократический фронт".

По словам Кнежевича, народ Черногории подавляющим большинством выступает за нормализацию отношений с Россией, вопреки политике черногорской правящей верхушки. "Демократическая народная партия полностью поддерживает данную инициативу, поскольку большинство граждан Черногории выступает за отмену санкций в отношении России и нормализацию отношений с нашим историческим союзником", - заявил политик.

Черногория ввела антироссийские санкции в мае 2014 года вслед за странами - членами Евросоюза, а затем неоднократно их продлевала. Россия в 2015 году ввела ответные санкции в отношении черногорских политиков, уведомив об этом МИД страны. Однако выдворение из России одного из депутатов правящей партии Миодрага Вуковича стало сюрпризом для черногорской элиты.

Ранее черногорская газета Pobjeda со ссылкой на источники в МИД Черногории, "близкие к российской дипломатии", сообщила, что действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, а также несколько черногорских политиков находятся в санкционном списке России, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям. Источник издания утверждает, что в списке также находятся 46 депутатов черногорского парламента, голосовавших за вступление в НАТО. Список содержит минимум 70 человек, утверждает источник издания.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Россия, в отличие от ЕС и США, не публикует списки иностранцев, которым запрещен въезд на ее территорию. В Москве это объясняют защитой личных данных.