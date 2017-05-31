Reuters: в Турции трое военных погибли в столкновениях с РПК

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Трое турецких военнослужащих погибли в результате столкновений с членами Рабочей партии Курдистана (РПК, считается в Турции террористической) в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности.
РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. За это время в результате боевых действий погибли более 40 тысяч человек. После возобновления конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военных и сотни боевиков организации, число жертв среди мирного населения может составлять от 500 до 1 тысячи человек.