Reuters: в Турции трое военных погибли в столкновениях с РПК

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Трое турецких военнослужащих погибли в результате столкновений с членами Рабочей партии Курдистана (РПК, считается в Турции террористической) в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. За это время в результате боевых действий погибли более 40 тысяч человек. После возобновления конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военных и сотни боевиков организации, число жертв среди мирного населения может составлять от 500 до 1 тысячи человек.