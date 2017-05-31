Киев заявил, что будет соблюдать режим тишины в Донбассе 1 июня

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КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Руководство Вооруженных сил Украины отдало распоряжение о запрете использования всех видов вооружения с 00:00 мск 1 июня.
Об этом сообщил пресс-центр силовой операции.
"31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 01.06.2007 до 00.00 часов 02.06.2017", - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения ВСУ "будут в любой момент готовы применить оружие".
Ранее в среду представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что стороны конфликта в Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей согласовали решение о соблюдении режима тишины с полуночи 1 июня
Стороны конфликта в Донбассе ранее неоднократно договаривались соблюдать режим тишины. В последней раз такая договоренность была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию конфликта 12 апреля в Минске в преддверии Пасхи. Однако пасхальное перемирие продержалось недолго, вскоре обстрелы возобновились.