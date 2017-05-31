Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киев заявил, что будет соблюдать режим тишины в Донбассе 1 июня

Международная панорама
31 мая, 20:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, мая. /ТАСС

Стороны конфликта в преддверии Международного дня защиты детей согласовали решение о прекращении военных действий с 00.00 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Руководство Вооруженных сил Украины отдало распоряжение о запрете использования всех видов вооружения с 00:00 мск 1 июня.

Об этом сообщил пресс-центр силовой операции.

"31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 01.06.2007 до 00.00 часов 02.06.2017", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения ВСУ "будут в любой момент готовы применить оружие".

Ранее в среду представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что стороны конфликта в Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей согласовали решение о соблюдении режима тишины с полуночи 1 июня

Стороны конфликта в Донбассе ранее неоднократно договаривались соблюдать режим тишины. В последней раз такая договоренность была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию конфликта 12 апреля в Минске в преддверии Пасхи. Однако пасхальное перемирие продержалось недолго, вскоре обстрелы возобновились.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
2
Оппозиционер: Россия ввела наиболее мягкие из возможных контрмер в отношении Черногории
3
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
4
МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связей
5
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
6
Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено
7
"Придется ответить, Леша": из-за чего судятся Усманов и Навальный
Темы дня
Загрузка...
Реклама