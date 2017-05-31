Президент Сербии Вучич принял присягу и официально вступил в должность

БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Избранный 2 апреля президент Сербии Александар Вучич принес присягу перед Народной скупщиной (парламентом) Сербии.

Произнеся текст президентской клятвы, он официально вступил в должность на пятилетний срок, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Клянусь все свои силы посвятить сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, включая Косово и Метохию как ее составную часть, а также осуществлению человеческих прав и свобод, уважению и защите Конституции и закона, сохранению мира и благосостояния всех граждан Республики Сербия и буду добросовестно и ответственно исполнять свои обязанности", - заявил Вучич.

Александар Вучич впервые в сербской истории принес присягу на древнейшем памятнике сербской кириллической письменности - Мирославлевом Евангелии XII века. Президент произнес клятву, положив руку на Конституцию страны, которая в свою очередь лежала на точной копии древнего фолианта. Мирославлево Евангелие - рукописное Евангелие-апракос, созданное около 1180 года, - является древнейшим кириллическим памятником сербской письменности. Хранится оно в Национальном музее Сербии в Белграде, в 2005 году ЮНЕСКО включило древнюю рукопись в реестр "Память мира".

На церемонии присутствовал экс-президент Сербии Томислав Николич, президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик, представители политических партий, депутаты, представители Словении, Венгрии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Греции и Австрии, послы иностранных государств.

У здания Народной скупщины собралось несколько тысяч граждан Сербии, приветствовавших Вучича овациями.

Дружба с Россией и Китаем

В своей речи перед народом после принесения присяги президент Вучич заявил, что Сербия всегда будет придерживаться дружеских отношений с Российской Федерацией, несмотря на давление извне. "Мы продолжим наш европейский путь, твердо веря в реформы, которые мы проводим. Мы в самые тяжелые времена смогли противостоять давлению извне и продолжили упорно строить наши отношения с российским народом и его руководством. Эту политику Сербия будет проводить и в будущем, мы гордимся нашей дружбой с Россией и не намерены отказываться от нее", - сказал Вучич.

Депутаты и гости торжественной церемонии встретили эти слова президента овациями.

Кроме того, президент заявил, что Сербия будет сохранять и развивать дружеские отношения с Китаем. "В последние годы нам удалось построить сердечные отношения с Китаем, они помогли нам во многих проектах, спасли тысячи рабочих мест, спасибо им за это", - сказал Вучич. По его словам, Сербии предстоит вложить много труда в восстановление отношений с США.

Накануне вступления в должность Вучич заявил, что развитие отношений с ЕС, РФ, КНР и США станет стратегической целью нового правительства.

Отказ от НАТО и военный нейтралитет

В сфере безопасности приоритетом нового президента станет политика военного нейтралитета и отказ от вступления в любые военные альянсы, заявил президент Сербии. "Мы не хотим вступать в военные пакты и альянсы, мы хотим иметь свою армию, быть сильными, чтобы защитить себя. Мы будем придерживаться политики военной нейтральности, поддерживая отношения с нашими партнерами", - заявил Вучич.

Накануне вступления в должность Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается вступать в Североатлантический альянс. "Я был на Совете НАТО и всем сказал, что у нас нет такого стремления. Мы стремимся быть военно-нейтральными, быть вне военных блоков", - сказал он, добавив, что именно поэтому страна вкладывает средства в безопасность.

Военные и полиция получили новое обмундирование, в страну прибывают девять новых вертолетов, и в течение 60 дней прибудут российские МиГи, напомнил глава правительства. Одновременно Вучич отметил важность европейского пути для Сербии.

Ранее он заявил, что вступление Сербии в НАТО решило бы много проблем, но раскололо бы общественность на десятилетия, поскольку такое решение было бы против воли 75% населения.

Штандарт и печать

Завершающим аккордом церемонии стала передача новому главе государства символов президентской власти. После принесения клятвы президент принял поздравления многочисленных гостей церемонии и покинул здание парламента. Выйдя к толпе, собравшейся в Пионерском парке между Народной скупщиной и президентским дворцом, Вучич пообщался с людьми, а затем через вереницу почетного караула двинулся к президентской резиденции.

Здесь его встретил сводный почетный караул трех видов войск - пехоты, ВВС и ПВО, - а также речной флотилии Сербии. Перед почетным караулом, состоящим из 144 человек, президент уже в качестве главнокомандующего принял доклад главы Генерального штаба ВС Сербии Любиши Диковича. У крыльца президентской резиденции его встретил Томислав Николич, политики обнялись и вместе вошли в здание, где Николич передал Вучичу сначала штандарт президента Сербии, а затем президентскую печать. После этого заключительного этапа торжественной церемонии президенты удалились для беседы тет-а-тет.

В ходе предвыборной кампании Вучич отметил, что отдаст историческое здание, в котором сейчас находится президентская резиденция, музею, поскольку здесь собрано огромное количество предметов искусства. Вучич намерен выбрать для себя новую резиденцию - по его словам, "ему достаточно небольшого кабинета" в менее официозном месте.

Новые назначения

Далее президенту Вучичу предстоит предложить кандидатуру нового премьер-министра страны, который в течение 30 дней должен будет сформировать правительство. До этого момента исполнять обязанности главы кабмина будет министр иностранных дел Ивица Дачич. Имя нового премьера Вучич обещал назвать в период с 12 по 18 июня, а формирование нового кабмина должно быть завершено к 20 июня, когда состоится инаугурация президента.

Отставка Николича также окажется недолгой. После победы Вучича на президентских выборах Николич заявил, что мог бы принести пользу Сербии, работая на международном уровне, используя свои связи и добрые отношения с мировыми лидерами. Он также упомянул, что раздумывает и над возможностью завершить политическую карьеру и уйти на пенсию.

Однако правительство Сербии 19 мая вынесло решение о создании Национального совета по сотрудничеству с Россией и Китаем. Руководить новой правительственной структурой будет Николич, обладающий большим авторитетом как в Москве, так и в Пекине. При Национальном совете решено создать канцелярию, которая станет частью этого органа и будет оказывать ему необходимую техническую поддержку. Нацсовет станет межминистерским органом и будет курировать многие области сотрудничества с РФ и КНР.