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США решительно осуждают теракт в Афганистане

Международная панорама
31 мая, 22:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, мая. /ТАСС

Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали

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ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. США решительно осуждают теракт в Афганистане, американский президент Дональд Трамп выразил свои соболезнования афганскому лидеру Ашрафу Гани. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"США решительно осуждают теракт в Афганистане, - подчеркнул он. - Трамп говорил по телефону с президентом Афганистана и выразил соболезнования".

По словам Спайсера, "известно, что есть много пострадавших американцев наряду с жителями Афганистана".

Теракт в Кабуле произошел  в 08:30 по местному времени (07:00 мск). Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал. Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Большинство жертв - мирные жители, включая женщин и детей.

Ранее ряд СМИ сообщили, что ответственность за взрыв в центре Кабула взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), однако афганские спецслужбы утверждают, что теракт был спланирован группировкой "Сеть Хаккани" в координации с пакистанской разведкой.

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