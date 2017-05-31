СМИ: Трамп заблокирует перенос посольства США в Иерусалим еще на полгода

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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп намерен заморозить перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим еще на полгода. Об этом сообщил в среду американский телеканал NBC.
По сведениям его источников, глава Белого дома намерен воспользоваться правом вето, что позволит оставить дипломатическое представительство в Тель-Авиве. Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать вступление в силу закона. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш - младший.
Последний раз вето на перенос посольства продлил на полгода в конце 2016 года предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама. Теперь то же, по данным NBC, планирует сделать новый президент США. При этом в публикации отмечается, что американский лидер пока не принял окончательно решения по данному вопросу. Во время президентской гонки Трамп заявлял, что в случае победы на выборах может рассмотреть вопрос о переносе посольства.
Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.