Суд Черноморска приступил к рассмотрению дела о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Городской суд Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области в среду приступил к рассмотрению дела о беспорядках и пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщило местное издание "Думская".

"Коллегия судей познакомилась с фигурантами дела, заслушала ходатайства, а затем объявила, что заседания будут проходить четыре дня в неделю с 10:00 до 17:00", - указано в сообщении. Решение о таком темпе вызвало резкую критику подсудимых и адвокатов, так как нарушает их права. По словам координатора "Группы 2 мая" Татьяны Герасимовой, не все обвиняемые, которые фигурируют в деле и не находятся под стражей (15 из 20 человек - прим. ТАСС), смогут добираться на заседания из Одессы в Черноморск, а без них рассмотрение дела невозможно.

Изначально дело о трагедии 2 мая 2014 года рассматривал Малиновский суд Одессы. Процесс сопровождал отвод судей, из- за чего новая коллегия начинала слушания заново. Позже дело перенаправили в Киевский суд Одессы, но там не удалось сформировать коллегию. После этого решением Апелляционного суда рассмотрение дела перенесено в Черноморск.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.