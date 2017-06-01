СМИ: два сенатора предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины и Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Два американских сенатора предложили ужесточить санкционный режим в отношении России в связи с событиями на востоке Украины и в Сирии, а также приписываемым Москве вмешательством во внутренние дела Соединенных Штатов. Как сообщило агентство Bloomberg, инициативу выдвинули председатель банковского комитета верхней палаты Майк Грапо (от штата Айдахо) и старший демократ в комитете Шеррод Браун (от штата Огайо).

Как уточняет агентство, эти законодатели подготовили проект закона, предусматривающий введение дополнительных санкций против таких секторов российской экономики, как добыча полезных ископаемых, металлургия и железнодорожный транспорт. Документ "призван усилить и структурировать режим" антироссийских санкций, поясняет агентство.

Только условились

Банковский комитет уточнил, что в данном случае речь идет о "двупартийной договоренности по поводу законодательства, призванного ужесточить и расширить санкции, наложенные на Россию". Таков итог слушаний, в ходе которых сенаторы проанализировали "результативность санкций, введенных США против России три года назад" в связи с воссоединением Крыма с РФ. На заседании также обсуждалась "перспективность введения новых санкций" в связи с обстановкой на Украине, в Сирии и "кибердиверсией против Соединенных Штатов", ответственность за которую законодатели возлагают на Москву.

Сенаторы назвали РФ "враждебной, непокорной державой, которая применяет вооруженные силы, ресурсы кибернетического информационного шпионажа и экономические рычаги, чтобы нанести вред Соединенным Штатам, внести раскол между ними и их союзниками".

В пику Трампу

Как отмечает Bloomberg, план сенатского комитета определенно призван упрочить позиции тех в Сенате, кто стремится помешать администрации президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией.

В конце мая газета Washington Post сообщила, что администрация президента США рассматривает вопрос о перезапуске переговорного процесса с Россией, призванного разрешить конфликт на Украине. По ее данным, эту инициативу курирует госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который якобы уже обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также издание сообщило, что Тиллерсон намеривается назначить специального посланника от Госдепартамента для реализации данной инициативы.

В январе на рассмотрение в Сенат был внесен законопроект, призванный усилить санкционное давление на РФ. Его авторы - влиятельные законотворцы, среди которых республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин.

Они предложили законодательно закрепить ряд уже действующих антироссийских санкций. Кроме того, предлагалось ввести ряд ограничений "на инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией". Законопроект предусматривал введение обязательного запрета на выдачу американских виз и арест активов тех, кто "подрывает кибербезопасность государственной, частной инфраструктуры или демократических институтов" в США. По задумке авторов, санкции также должны были вводиться за сотрудничество с российским оборонным сектором и разведкой.