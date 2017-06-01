США призвали к созданию контактной группы для разрешения кризиса в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон в среду высказался за создание контактной группы, которая должна будет определить направление дипломатических усилий, призванных способствовать разрешению кризиса в Венесуэле.

"Соединенные Штаты поддерживают создание контактной группы, чтобы наметить следующие стадии наших дипломатических усилий", - сказал он, выступая на проводимой на уровне министров иностранных дел встрече в штаб-квартире Организации американских государств (ОАГ).

Дипломат отметил, что в Вашингтоне "видят желание соседей Венесуэлы помочь найти" мирное решение, учитывающее интересы всех сторон, кроме того, в Европейском союзе и Ватикане тоже озабочены происходящим в Боливарианской Республике. Шэннон также указал на то, что, по мнению США, намерение Каракаса покинуть ОАГ не поможет разрешить ситуацию.

"Мы призываем правительство Венесуэлы к выполнению взятых на себя обязательств по проведению свободных выборов, сохранению независимости Национальной ассамблеи, освобождению всех политических заключенных и реагированию на гуманитарные нужды народа", - добавил замгоссекретаря.

В скором времени участники проводимой ОАГ встречи должны принять единую декларацию.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. За это время жертвами насилия стали 69 человек, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. Более тысячи человек пострадали, почти 3 тыс. были задержаны.