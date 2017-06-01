Верховный суд Венесуэлы счел возможным созыв Конституционной ассамблеи без референдума

Япония запустила ракету со спутником связи "Митибики"Космос 1 июня, 3:31
Стал известен окончательный состав сборной Австралии на Кубок конфедераций по футболуСпорт 1 июня, 3:15
Суд в Нью-Йорке приговорил ветерана ВВС США к 35 годам тюрьмы за попытку примкнуть к ИГМеждународная панорама 1 июня, 3:02
Новое правительство во главе с лидером социал-демократов утверждено в МакедонииМеждународная панорама 1 июня, 2:53
"Известия": банки в 2017 году стали реже расторгать договоры с клиентамиЭкономика и бизнес 1 июня, 2:44
В Бразилии пропали останки известного в прошлом футболиста ГарринчиСпорт 1 июня, 2:30
СМИ: два сенатора предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины и СирииМеждународная панорама 1 июня, 2:02
Клинтон: действия России перед выборами в США "направлялись" американцамиМеждународная панорама 1 июня, 2:01
"Известия": "Аэрофлот" планирует использовать дроны для визуального осмотра самолетовЭкономика и бизнес 1 июня, 1:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 1 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может созывать Конституционную ассамблею (КА), не спрашивая согласия у народа. Соответствующее решение обнародовал в среду Верховный суд (ВС) Боливарианской Республики. Он счел, что глава государства "действует во исполнение народного суверенитета" и поэтому проведение плебисцита не требуется.
"Предварительный консультативный референдум для созыва Национальной конституционной ассамблеи не представляется необходимым и не обязателен в соответствии с конституцией", - отмечается в тексте решения ВС. Предшественник Мадуро Уго Чавес в 1999 году также созывал КА, однако провел перед этим референдум. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.
В мае Мадуро объявил, что в состав новой КА войдут "364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Оставшихся 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели. Решение президента усугубило тяжелый политический кризис в стране, которую с начала апреля сотрясают акции протеста против исполнительной власти.
Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности. Согласно последним данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля были задержаны 2,97 тыс. человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Кроме того, погибли 69 человек, более тысячи пострадали.