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Верховный суд Венесуэлы счел возможным созыв Конституционной ассамблеи без референдума

Международная панорама
1 июня, 2:40 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Таким образом президент Венесуэлы Николас Мадуро может не спрашивать согласия у народа

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МЕХИКО, 1 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может созывать Конституционную ассамблею (КА), не спрашивая согласия у народа. Соответствующее решение обнародовал в среду Верховный суд (ВС) Боливарианской Республики. Он счел, что глава государства "действует во исполнение народного суверенитета" и поэтому проведение плебисцита не требуется.

"Предварительный консультативный референдум для созыва Национальной конституционной ассамблеи не представляется необходимым и не обязателен в соответствии с конституцией", - отмечается в тексте решения ВС. Предшественник Мадуро Уго Чавес в 1999 году также созывал КА, однако провел перед этим референдум. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.

В мае Мадуро объявил, что в состав новой КА войдут "364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Оставшихся 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели. Решение президента усугубило тяжелый политический кризис в стране, которую с начала апреля сотрясают акции протеста против исполнительной власти.

Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности. Согласно последним данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля были задержаны 2,97 тыс. человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Кроме того, погибли 69 человек, более тысячи пострадали.

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