Новое правительство во главе с лидером социал-демократов утверждено в Македонии

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СКОПЬЕ, 1 июня. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Собрание Республики Македонии (парламент страны) в четверг утвердил состав нового правительства. За кандидатов на посты в кабинете министров проголосовали 62 депутата из 120-местного парламента, 44 законодателя выступили против, еще пятеро воздержались.
Парламентские дебаты по вопросу нового состава правительства проходили в течение последних нескольких дней. Согласно предложению правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ), премьер-министром РМ станет лидер этой партии Зоран Заев.
Должности вице-премьеров в новом правительстве заняли Буяр Османи, который будет курировать вопросы евроинтеграции страны, и Кочо Ангюшев, ответственный за экономический блок. Коалиционный партнер СДСМ - албанский Демократический союз за интеграцию (ДСИ) - помимо поста вице-премьера также получил ряд других позиций в правительстве. Так, министерство по охране окружающей среды и территориального планирования возглавил Садула Дураку, главой минэкономики стал Крешник Бектеши, пост министра юстиции занял Билен Салиу. Рамиз Мерко и Хазби Лика назначены министрами без портфелей.
Третий коалиционный партнер социал-демократов - партия "Альянс албанцев" - также вошел в новый кабмин РМ. Министерства здравоохранения и местного самоуправления возглавили Арбе Таравари и Сухейл Фазлиу, соответственно.
Большинство в македонском парламенте состоит из СДСМ, ДСИ и партии "Альянс албанцев" - всего 62 депутата. Ранее правящая в стране Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) экс-премьера Николы Груевского ушла в оппозицию.