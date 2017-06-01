Новое правительство во главе с лидером социал-демократов утверждено в Македонии

СКОПЬЕ, 1 июня. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Собрание Республики Македонии (парламент страны) в четверг утвердил состав нового правительства. За кандидатов на посты в кабинете министров проголосовали 62 депутата из 120-местного парламента, 44 законодателя выступили против, еще пятеро воздержались.

Парламентские дебаты по вопросу нового состава правительства проходили в течение последних нескольких дней. Согласно предложению правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ), премьер-министром РМ станет лидер этой партии Зоран Заев.

В свою очередь, Заева поддержало парламентское большинство в назначении вице-премьеров и министров нового кабмина. В частности, министерство обороны возглавит заместитель лидера социал-демократов Радмила Шекеринска, главой МИД станет бывший посол РМ в Нидерландах Никола Димитров, пост министра финансов займет Драган Тевдовски, внутренних дел - Оливер Спасовски. Руководителем министерства образования и науки будет Рената Тренеска Десковска, транспорта и связи - Горан Сугаревски, сельского хозяйства, лесных и водных ресурсов Люпчо Николовски, труда и социальной политики - Мила Царовска, информационного общества и управления - Дамьян Манчевски, культуры - Роберт Алагёзовски.

Должности вице-премьеров в новом правительстве заняли Буяр Османи, который будет курировать вопросы евроинтеграции страны, и Кочо Ангюшев, ответственный за экономический блок. Коалиционный партнер СДСМ - албанский Демократический союз за интеграцию (ДСИ) - помимо поста вице-премьера также получил ряд других позиций в правительстве. Так, министерство по охране окружающей среды и территориального планирования возглавил Садула Дураку, главой минэкономики стал Крешник Бектеши, пост министра юстиции занял Билен Салиу. Рамиз Мерко и Хазби Лика назначены министрами без портфелей.

Третий коалиционный партнер социал-демократов - партия "Альянс албанцев" - также вошел в новый кабмин РМ. Министерства здравоохранения и местного самоуправления возглавили Арбе Таравари и Сухейл Фазлиу, соответственно.

Большинство в македонском парламенте состоит из СДСМ, ДСИ и партии "Альянс албанцев" - всего 62 депутата. Ранее правящая в стране Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) экс-премьера Николы Груевского ушла в оппозицию.