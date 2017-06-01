ABC: аэропорт Мельбурна работает с задержками после попытки захвата малайзийского лайнера

СИДНЕЙ, 1 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Международный аэропорт Мельбурна пока работает с задержками после инцидента на борту малайзийского лайнера. Об этом сообщил представитель администрации воздушной гавани в интервью телекомпании ABC, уточнив, что в ближайшие часы также возможны изменения в расписании авиарейсов.

В ночь на четверг на борту лайнера Airbus A330 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс из Мельбурна в Куала-Лумпур, сразу после взлета неизвестный попытался прорваться в кабину пилотов. По словам очевидцев, в руках у него находился какой-то прибор, сам он кричал, что это бомба, и угрожал взорвать самолет. Злоумышленник, 25-летний выходец из Шри-Ланки, являющийся гражданином Австралии, был остановлен другими пассажирами, а после экстренного приземления самолета в Мельбурне взят под стражу полицейскими. Несколько часов после этого аэропорт был закрыт, все рейсы в Мельбурн перенаправлялись в другие воздушные гавани.

"На данный момент мы не считаем, что этот инцидент как- либо связан с терроризмом, - сообщил сегодня журналистам представитель федеральной полиции Тони Лэнгдон. - Мы полагаем, что 25-летний мужчина действовал в одиночку. Мы заканчиваем опрос пассажиров и членов экипажа. Предмет, который он держал в руках, является каким-то электронным прибором, но не взрывным устройством. Нам известно, что в прошлом у этого человека были проблемы с психикой".

В авиакомпании сообщили, что пассажиры вернувшегося в аэропорт Мельбурна самолета не пострадали и отправятся в Куала-Лумпур другими рейсами сразу же после того, как полиция даст на это разрешение.