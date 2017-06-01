Суд в Нью-Йорке приговорил ветерана ВВС США к 35 годам тюрьмы за попытку примкнуть к ИГ

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НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Суд в нью-йоркском районе Бруклин приговорил ветерана ВВС США Тайрода Пуга к 35 годам тюрьмы за попытку присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующий вердикт был вынесен в среду, говорится в распространенных документах прокуратуры.
По данным следствия, мужчина планировал оказать материальную поддержку боевикам ИГ, а также пытался влиться в их ряды, чтобы в дальнейшем воевать на стороне группировки.
"Задача ИГ заключается в том, чтобы разрушить наш жизненный уклад", - указал рассматривавший дело судья Николас Гарауфис. По его словам, он был очень огорчен тем, что бывший военнослужащий США пытался присоединиться к террористам.
49-летний Пуг был арестован в январе 2015 года, когда пытался перебраться через границу из Турции в Сирию. Американца сначала депортировали в Египет, а потом в США. Бывший военнослужащий попал в поле зрения американских правоохранительных органов еще в 2002 году. По данным властей США, он выражал антиамериканские настроения и симпатизировал Усаме бен Ладену.
Пуг служил в ВВС США с 1986 по 1990 год, выполнял обязанности механика, специализировался на обслуживании бортовой электроники. В 1998 году он принял ислам и, как заявили следователи, стал придерживаться радикальных взглядов.
При аресте в Турции у Пуга был обнаружен портативный компьютер и другие электронные устройства. У него была при себе копия пропагандистской видеозаписи ИГ. Кроме того, как выяснило следствие, он пытался найти в интернете информацию о том, какие участки границы между Сирией и Турцией контролируют боевики этой группировки.