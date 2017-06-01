Трамп и премьер Вьетнама заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук выразили обеспокоенность ракетными и ядерными испытаниями КНДР и обозначили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам встреч, состоявшихся в среду в Белом доме.

"По региональным вопросам лидеры выразили обеспокоенность ядерными и ракетными испытаниями КНДР, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и способствуют эскалации напряженности в регионе. Стороны (США и Вьетнам) вновь обозначили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и призвали все заинтересованные государства строго придерживаться всех резолюций Совбеза ООН, касающихся этого вопроса", - приводит пресс-служба Белого дома текст заявления.

Нгуен Суан Фук находится в Вашингтоне с официальным визитом. В среду, помимо встречи с Трампом, у него прошли переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В ходе дискуссий затрагивались как вопросы торговли и другие аспекты двусторонних отношений, так и региональные проблемы.