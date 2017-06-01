Великобритания за неделю до выборов: "валидольная концовка" для Консервативной партии

До досрочных парламентских выборов в Великобритании остается ровно неделя. В следующий четверг, 8 июня, подданные Соединенного Королевства придут на избирательные участки, и от того, как они проголосуют, будет зависеть, какая партия наберет большинство в главном законодательном органе страны и получит право сформировать правительство. Вопрос, по сути, заключается в том, сможет ли Консервативная партия под руководством Терезы Мэй удержать бразды правления и насколько близко к ней сможет подобраться оппозиционная Лейбористская партия.

Вялая избирательная кампания, чей результат, как казалось поначалу, был заранее известен, выйдя на финишную прямую, достигла небывалого накала. Для консерваторов путь до парламентского большинства превратился из легкой прогулки в, выражаясь спортивным языком, валидольную концовку матча.

Три причины для выборов

Причины нынешних досрочных выборов нужно искать в референдуме по поводу членства Великобритании в ЕС, который состоялся в июне прошлого года и закончился победой с небольшим перевесом евроскептиков. Вызванная этим политическая буря смела со сцены тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона, и тори возглавила министр внутренних дел Тереза Мэй, автоматически ставшая главой правительства. Новый премьер сразу обещала, что не будет проводить досрочные выборы, на что она имела право, и что голосование состоится, как и было запланировано, в 2020 году.

Однако обещание она не сдержала. Во-первых, Мэй вскоре убедилась в том, что нынешнего преимущества консерваторов в парламенте, где тори удерживают 330 из 650 депутатских мандатов, не всегда достаточно, чтобы беспрепятственно добиваться поддержки парламента. Такое подспорье кабинету понадобится в ближайшие годы, когда страну ждут архисложные переговоры с европейскими чиновниками, желающими наказать британцев за решение выйти из ЕС. Правительство будет остро нуждаться в том, чтобы по крайней мере британские депутаты не ставили ему палки в колеса.

Во-вторых, опросы общественного мнения показывали, что лейбористы не представляют ни малейшей угрозы для консерваторов. Прошлогодний референдум по Brexit расколол не только британское общество, но и главную оппозиционную партию. Сразу после июньского плебисцита лидеру лейбористов Джереми Корбину пришлось подавлять восстание однопартийцев, которые начали собирать подписи за его отставку.

В итоге Корбину, представляющему крайне левое крыло лейбористов, удалось удержать власть в своих руках, после чего последовала жесткая чистка теневого кабинета. Однако эти дрязги не пошли на пользу оппозиционерам - их популярность упала до самого низкого уровня за последние 7 лет. Результаты опубликованного в декабре прошлого года опроса свидетельствовали о том, что лишь 25% британцев одобряли деятельность лейбористов по сравнению с 42% опрошенных, которым была по душе действующая власть.

Наконец, Мэй ставили в укор тот факт, что народ ее не избирал, а резиденцию на Даунинг-стрит она заняла исключительно благодаря внутрипартийной победе и поэтому не может говорить от имени всех британцев. Премьер решила лишить своих критиков этого аргумента, успешно проведя свою партию через сито парламентских выборов и укрепив свои позиции как внутри страны, так и на международной арене.

Кроме того, после победы на парламентских выборах Мэй получила бы пятилетний премьерский мандат. Без досрочного голосования срок ее полномочий истекал бы через три года.

Легкий старт, тяжелый финиш

Поначалу данные опросов общественного мнения говорили о том, что все развивается словно по написанному в кулуарах Даунинг-стрит сценарию. Так, 19 апреля, на следующий день после того, как Мэй внезапно объявила о проведении досрочных выборов, результаты исследования, проведенного компанией YouGov, показали, что тори могут получить до 52 дополнительных депутатских мандатов. Для консерваторов это означало 382 места в Палате общин, а для лейбористов - 179 вместо нынешних 229.

Воодушевившись этими прогнозами, Мэй отказалась от прямых теледебатов с лидерами других политический партий. Она заявила, что единственная альтернатива ее "сильному и стабильному лидерству" - "коалиция хаоса" из лейбористов, партии "Либеральные демократы" и ратующей за отделение от Великобритании Шотландской национальной партии. Консерваторов вскоре стали критиковать за высокомерие и чрезмерную уверенность в своих силах. Под давлением общественного мнения Мэй пришлось согласиться на участие в теледебатах с Корбином.

За месяц до выборов консерваторов готовы были поддержать 49% избирателей, в то время как их основных оппонентов - всего 27% опрошенных. После этого рекордный отрыв в 22 процентных пункта стал постепенно сокращаться. В этот момент настоящий подарок оппозиционерам преподнесли сами консерваторы: в попытке перетянуть на свою сторону электорат лейбористов они решили сократить соцвыплаты более-менее обеспеченным британцам.

В предвыборном 84-страничном манифесте, представленном Мэй, говорилось, в частности, о том, что пожилые люди, получающие медицинскую помощь на дому, должны будут расплачиваться за эти услуги своей недвижимостью. Неприкосновенными были названы лишь последние 100 тыс. фунтов ($130 тыс.) накоплений.

Иинициатива, названная лейбористами "налогом на деменцию", вызвала шквал критики, к которому консерваторы были явно не готовы. Мэй пришлось всего через четыре дня после публикации манифеста выступить перед избирателями и заверить их, что правительство отказалось от планов обязать стариков расплачиваться имуществом за лечение.

Между тем популярность Корбина среди избирателей росла, даже несмотря на то, что партия выступила с самым радикальным предвыборным манифестом с 1983 года. Лейбористы обещали резко увеличить налоги не только для состоятельных британцев, но и для представителей среднего класса, провести национализацию железнодорожного транспорта, почты, компаний, поставляющих электроэнергию и обеспечивающих водоснабжение, отменить платное высшее образование.

"Подвешенный парламент"

В итоге кампания перестала быть для Мэй чистой формальностью, и за неделю до выборов ей пришлось отвечать на вопросы, уйдет ли она в отставку, если ее партия потеряет места в парламенте.

Опубликованные 31 мая данные опроса YouGov, в котором были учтены настроения избирателей в каждом избирательном округе страны, показали, что консерваторы могут потерять 20 мест в парламенте по итогам досрочных всеобщих выборов, утратив абсолютное большинство в Палате общин. Таким образом, возникла вероятность того, что в стране появится "подвешенный парламент": ни одна из партий не наберет 326 мест и вынуждена будет вести переговоры с другими политическими силами для формирования коалиции.

Праздновать победу Корбину, безусловно, еще рано, а шансы на то, что на следующий день после выборов королева Великобритании Елизавета II поручит ему сформировать правительство, крайне низки. Однако даже сохранение статус- кво в парламенте само по себе станет победой лейбористов, учитывая разобщенность в партии, нападки на Корбина и крайне невыгодную стартовую позицию, с которой он начал избирательную кампанию.

Илья Дмитрячев