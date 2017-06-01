В Таиланде задержаны четыре россиянина, разыскиваемые по линии Интерпола

БАНГКОК, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Четверо россиян, задержанные ранее правоохранительными органами Таиланда по линии Интерпола за тяжкие и особо тяжкие преступления, будут депортированы в РФ. Об этом на пресс-конференции в Бангкоке сообщил глава Иммиграционного бюро королевства генерал-лейтенант Нататорн Просунторн.

Среди задержанных - Дмитрий Шкуратов, Анатолий Самодов, Евгений Коровин и Андрей Дзятковский, уточнил генерал- лейтенант Просунторн.

По данным правоохранительных органов, уроженец Владивостока Шкуратов был осужден в июле 2015 года в России за "применение насилия в отношении представителя власти", однако сумел сбежать, нанеся стражам правопорядка телесные повреждения. Самодов обвиняется в России в "принуждении к сделке или отказу от нее под угрозой применения насилия". В июне 2013 года судом Архангельска ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в международный розыск он был объявлен в декабре 2014 года.

Уроженец Благовещенска Евгений Коровин обвиняется в разбое, совершенном организованной группой. Уголовное дело в отношении него находится в производстве управления МВД по Амурской области. Еще один задержанный - Андрей Дзятковский - обвиняется в убийстве, совершенном группой по предварительному сговору.

"Все четверо были задержаны в разных районах Таиланда и будут депортированы в Россию", - уточнил генерал-лейтенант.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов, также присутствовавший на пресс-конференции, подтвердил ТАСС, что в ближайшее время россияне будут депортированы в Москву в сопровождении офицеров российской полиции. Он также отметил, что их задержание стало результатом совместной работы правоохранительных органов двух стран и посольства РФ в Таиланде.