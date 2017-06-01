СМИ: экс-зампредседателя законодательного органа провинции Ляонин в КНР осужден за взятки

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ШАНХАЙ, 1 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Бывший заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей (СНП, законодательный орган. - Прим. ТАСС) северо-восточной китайской провинции Ляонин Ван Ян осужден более чем на 16 лет тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает в четверг информационный портал SINA.
Приговор был вынесен в среду Народным судом средней ступени города Дацин (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Бывший чиновник был признан виновным в получении взяток на сумму в 62,9 млн юаней ($9,2 млн) за оказание услуг третьим лицам в продвижении бизнеса, различных строительных проектов, а также вмешательство в кадровые вопросы. Следствием также было установлено, что Ван Ян занимался подкупом депутатов СНП для влияния на ход выборов в законодательный орган провинции.
Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники различного уровня лишились постов и были отправлены за решетку.