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Десять человек погибли в результате удара ВС Филиппин по позициям своих военнослужащих

Международная панорама
1 июня, 7:07 дата обновления: 1 июня, 8:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Министр национальной обороны страны уточнил, что удар был нанесен по ошибке из-за плохой координации

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. По крайней мере 10 филиппинских военнослужащих погибли, восемь получили ранения в результате авиаудара, который Вооруженные силы Филиппин по ошибке нанесли по позициям своих военных на подступах к городу Марави, расположенному в провинции Южный Ланао на острове Минданао. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны страны Дельфин Лорензана.

"Группа наших военнослужащих стала целью наших авиаударов, - процитировало его агентство Reuters. - Была плохая координация, поэтому мы нанесли удар по нашим людям".

Министр национальной обороны Филиппин также сообщил, что в ходе вооруженных столкновений за контроль над городом Марави правительственные силы  страны ликвидировали по крайней мере восемь иностранных наемников. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Среди уничтоженных боевиков есть выходцы из Индонезии, Малайзии, Саудовской Аравии, Йемена и Чечни, рассказал министр.

Террористы группировки "Мауте" 10 дней назад предприняли попытку захватить город Марави. Правительственные войска при поддержке авиации и техники сумели почти полностью очистить город от боевиков, уничтожив не менее 80 экстремистов.

Спецслужбы Филиппин отмечают, что в окрестностях города могут находиться до 500 исламистов, среди которых несколько десятков наемников из Индонезии, Малайзии, Сингапура, а также стран Ближнего Востока.

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