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СМИ: представители США и КНДР могут провести неофициальную встречу на севере Европы

Международная панорама
1 июня, 7:33 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

По данным телекомпании TBS, на этой встрече будут обсуждаться нынешние отношения двух стран и вопросы, связанные с освобождением четырех граждан США, Находящихся в заключении в КНДР

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ТОКИО, 1 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Представители США и КНДР ведут сейчас переговоры об организации неофициальных консультаций, которые могут состояться уже на текущей неделе в одной из стран Северной Европы. Об этом сообщил в четверг японский телеканал TBS.

По его данным, в консультациях могут принять участие представители МИД КНДР и американского консервативного исследовательского фонда, близкого, как утверждается, к администрации президента Дональда Трампа. На этой встрече, по данным телекомпании, будет обсуждаться нынешнее состояние отношений между двумя странами, а также вопросы, связанные с возможным освобождением четырех граждан США, находящихся сейчас в заключении в КНДР.

В прошлом месяце, сообщает TBS, неофициальные контакты между представителями двух стран уже проходили в Осло.

В последнее время в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном возникла напряженность на фоне участившихся пусков баллистических ракет, которые КНДР совершает в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Администрация Трампа неоднократно заявляла, что не исключает ни одного из сценариев в своем подходе к КНДР. У берегов Корейского полуострова сейчас находятся две ударные авианосные группировки ВМС США, которые проводят учения с ВМС Японии и Южной Кореи. В этот регион Вашингтон уже несколько раз направлял стратегические бомбардировщики.

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