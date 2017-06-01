Президент Литвы назвала Россию главной проблемой стран Балтии

Доход английских футбольных клубов в сезоне-2015/2016 составил €4,17 млрдСпорт 1 июня, 11:30
АФК "Система" может принять участие в программе реновацииЭкономика и бизнес 1 июня, 11:28
Дадин просит взыскать с Минфина 350 тыс. рублей за передачу записей из колонии телеканалуПроисшествия 1 июня, 11:24
"Автоваз" может сократить более 2 тысяч человек до конца годаЭкономика и бизнес 1 июня, 11:24
Фролов начнет сезон в новокузнецком ХК "Металлург", если не сможет найти другую командуСпорт 1 июня, 11:23
ФМБА заменило мельдоний на L-карнитин для использования сборными РоссииСпорт 1 июня, 11:22
Рейс "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в Турцию задержан почти на суткиНовости Урала 1 июня, 11:19
"КамАЗ" примет решение об участии в ралли "Дакар" в конце июляСпорт 1 июня, 11:11
Титов: "Динамо" выполнило условия соответствия правилам финансового fair play УЕФАСпорт 1 июня, 11:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАЛЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает Россию главной проблемой для стран Балтии. Об этом она заявила в интервью эстонской газете Postimees.
"Наибольшую проблему представляет Россия, которая проводит возле наших границ военные учения со все более агрессивным содержанием", - сказала она. "Это вынуждает нас еще больше укреплять нашу военную силу", - добавила Грибаускайте.
Президент также призвала к скорейшей ратификации парламентами балтийских стран соглашения о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica, иначе "другие государства-союзники и Европейская комиссия скажут - если вы сами не способны договориться, то почему мы должны выделять на это деньги". "Три государства Балтии должны показать, что могут сотрудничать", - пояснила она.
Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. В дальнейшем запланировано продолжение маршрута до Венеции. Ранее международная аудиторская компания Ernst & Young Baltic оценила общие затраты на проект Rail Baltica в €5,8 млрд. Большую часть финансирования - около 85% - обещает выделить Еврокомиссия.