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Президент Литвы назвала Россию главной проблемой стран Балтии

Международная панорама
1 июня, 11:02 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 1, июня. /ТАСС

Даля Грибаускайте заявила, что Россия "проводит возле наших границ военные учения со все более агрессивным содержанием"

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Даля Грибаускайте

Даля Грибаускайте

© EPA/VALDA KALNINA

ТАЛЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает Россию главной проблемой для стран Балтии. Об этом она заявила в интервью эстонской газете Postimees.

"Наибольшую проблему представляет Россия, которая проводит возле наших границ военные учения со все более агрессивным содержанием", - сказала она. "Это вынуждает нас еще больше укреплять нашу военную силу", - добавила Грибаускайте.

Президент также призвала к скорейшей ратификации парламентами балтийских стран соглашения о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica, иначе "другие государства-союзники и Европейская комиссия скажут - если вы сами не способны договориться, то почему мы должны выделять на это деньги". "Три государства Балтии должны показать, что могут сотрудничать", - пояснила она.

Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. В дальнейшем запланировано продолжение маршрута до Венеции. Ранее международная аудиторская компания Ernst & Young Baltic оценила общие затраты на проект Rail Baltica в €5,8 млрд. Большую часть финансирования - около 85% - обещает выделить Еврокомиссия.

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