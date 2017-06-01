Президент Литвы назвала Россию главной проблемой стран Балтии

ТАЛЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает Россию главной проблемой для стран Балтии. Об этом она заявила в интервью эстонской газете Postimees.

"Наибольшую проблему представляет Россия, которая проводит возле наших границ военные учения со все более агрессивным содержанием", - сказала она. "Это вынуждает нас еще больше укреплять нашу военную силу", - добавила Грибаускайте.

Президент также призвала к скорейшей ратификации парламентами балтийских стран соглашения о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica, иначе "другие государства-союзники и Европейская комиссия скажут - если вы сами не способны договориться, то почему мы должны выделять на это деньги". "Три государства Балтии должны показать, что могут сотрудничать", - пояснила она.

Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. В дальнейшем запланировано продолжение маршрута до Венеции. Ранее международная аудиторская компания Ernst & Young Baltic оценила общие затраты на проект Rail Baltica в €5,8 млрд. Большую часть финансирования - около 85% - обещает выделить Еврокомиссия.