Обменялись высылкой: в чем причины дипломатического конфликта Молдавии и России

Дело в том, что Молдавия — парламентская республика, в которой президент исполняет в основном представительские функции. Игорь Додон, одержавший победу на президентских выборах в конце 2016 года от Социалистической партии, считается пророссийским политиком. А противостоит ему проевропейская коалиция в парламенте вместе с кабинетом министров.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников связывает высылку дипломатов с вутриполитической борьбой между Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком — бизнесменом и председателем правящей Демократической партии Молдавии.

"Плахотнюк совсем недавно ездил в Америку и приехал оттуда очень агрессивным, — указывает глава комитета. — Видимо, его там подпитали надеждами и обещаниями и они с правительством и нынешним составом парламента усилили противодействие Додону, который известен своими взглядами в пользу сотрудничества с Россией. Это решение лежит в этом русле и принято как раз в угоду определенным прозападным силам".

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что противники Додона опасаются предстоящих выборов в парламент Молдавии, которые намечены на осень: "Если партия Додана их выиграет, тогда он станет реальным правителем Молдавии".