Обменялись высылкой: в чем причины дипломатического конфликта Молдавии и России

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Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Кишинева. В ближайшее время дипломаты обеих стран должны вернуться на родину. Кроме того, 1 июня в Молдавию не впустили заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Глеба Покатовича, который направлялся в Приднестровье. Этот факт не имеет прямого отношения в высылке дипломатов, но свидетельствует, что о степени напряженности в отношениях двух стран.
ТАСС объясняет, почему корни дипломатического конфликта нужно искать не в отношениях между Молдавией и Россией, а в отношениях между президентом и парламентом в Кишиневе.
Пятеро дипломатов посольства Российской Федерации в Молдавии были объявлены персонами нон-грата во вторник, 29 мая. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ) Анна Самсон, отказавшись назвать их имена.
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что российские дипломаты были объявлены персонами нон-грата на основе данных местных спецслужб. "Мы не хотели принимать такое решение, но оно было принято в целях защиты национальных интересов", — подчеркнул глава правительства. О какой информации идет речь и как к ней причастны российские дипломаты, неизвестно.
Президент Молдавии Игорь Додон, узнавший об этом решении от нового молдавского посла в РФ Андрея Негуцы, назвал его провокаций правящей проевропейской коалиции и призвал Москву не предпринимать ответных действий.
Дело в том, что Молдавия — парламентская республика, в которой президент исполняет в основном представительские функции. Игорь Додон, одержавший победу на президентских выборах в конце 2016 года от Социалистической партии, считается пророссийским политиком. А противостоит ему проевропейская коалиция в парламенте вместе с кабинетом министров.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников связывает высылку дипломатов с вутриполитической борьбой между Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком — бизнесменом и председателем правящей Демократической партии Молдавии.
"Плахотнюк совсем недавно ездил в Америку и приехал оттуда очень агрессивным, — указывает глава комитета. — Видимо, его там подпитали надеждами и обещаниями и они с правительством и нынешним составом парламента усилили противодействие Додону, который известен своими взглядами в пользу сотрудничества с Россией. Это решение лежит в этом русле и принято как раз в угоду определенным прозападным силам".
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что противники Додона опасаются предстоящих выборов в парламент Молдавии, которые намечены на осень: "Если партия Додана их выиграет, тогда он станет реальным правителем Молдавии".
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин указал, что реакция на действия молдавского правительства будет адекватной и довольно жесткой. "Само это решение мы однозначно расцениваем как продуманный удар по курсу на активизацию отношений между Кишиневом и Москвой, в том числе по позициям президента Молдавии Игоря Додона", — указал дипломат.
В среду, 31 мая, Россия дала симметричный ответ на действия Кишинева: пятеро сотрудников посольства Молдавии в Москве были объявлены персонами нон-грата. Они должны покинуть территорию страны в течение трех дней.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин обсудит с Додоном последствия депортации российских дипломатов во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что эта встреча будет краткой, она пройдет 2 июня. Сам Путин пока никак не прокомментировал действия молдавского правительства. Его молдавский коллега отметил, что сожалеет о безответственности правительства, приведшей к высылке молдавских дипломатов.
"За 25-летнюю историю дипломатических отношений между Молдовой и Россией еще никогда наши двухсторонние отношения не находились на краю пропасти, как сейчас. Вот к чему приводят безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства, предпринимаемые не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов", — подчеркнул Додон в беседе с ТАСС.
Артур Громов