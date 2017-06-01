Дональд Туск призвал США не выходить из Парижского соглашения по климату

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Евросоюз призвал президента США Дональда Трампа не выводить свою страну из Парижского соглашения по климату. Об этом глава Европейского совета Дональд Туск написал на своей странице в Twitter.

.@realDonaldTrump please don't change the (political) climate for the worse. — Donald Tusk (@eucopresident) 1 июня 2017 г.

"Пожалуйста, Дональд Трамп, не меняйте (политический) климат к худшему", - написал Туск, имея в виду, что это решение приведет к осложнению политических отношений Брюсселя и Вашингтона.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что Трамп принял решение о выходе страны из соглашения. Затем сам глава государства заявил на своей странице в Twitter о том, что намерен 1 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск) объявить о том, остаются ли Соединенные Штаты участником этого документа.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.