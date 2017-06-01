В Афганистане после теракта в Кабуле казнят 11 боевиков

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 1 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился привести в исполнение смертный приговор в отношении 11 боевиков, связанных с движением "Талибан" (запрещена в РФ) и группировкой "Сеть Хаккани", после теракта в Кабуле, унесшего жизни 90 человек.

Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По его информации, постановление, подписанное афганским лидером, коснулось ключевых полевых командиров экстремистских организаций. При этом в списке имен, приговоренных к высшей мере, не фигурирует Анас Хаккани - сын основателя группировки "Сеть Хаккани" Джалалуддина Хаккани и брат действующего главаря Сираджуддина Хаккани.

Теракт в Кабуле произошел в среду утром. Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал. Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Ответственность на вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Однако позднее Национальный директорат безопасности Афганистана заявил, что теракт был спланирован группировкой "Сеть Хаккани" при координации с Пакистанской межведомственной разведкой.

Группировка "Сеть Хаккани" базируется в пакистанском районе Северный Вазиристан и ведет борьбу с властями Афганистана.