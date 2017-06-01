Горсовет Киева переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича

Глава IAAF Коу надеется увидеть прогресс в вопросе восстановления ВФЛАСпорт 1 июня, 16:03
От Пассони до Манчини: итальянцы в российском футболеСпорт 1 июня, 15:58
Итальянский тренер Роберто Манчини. БиографияБиографии и справки 1 июня, 15:49
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах РоссииОбщество 1 июня, 15:43
Нобоа заявил, что не будет продлевать контракт с "Ростовом" в связи с уходом БердыеваСпорт 1 июня, 15:40
Роскомнадзор: соцсети РФ почти полностью избавились от пиратской музыкиОбщество 1 июня, 15:37
Родительская забота в среде насекомых ускоряет эволюциюСоциальная ответственность 1 июня, 15:32
"Новая эра" денежно-кредитной политики: Россия ищет пути ускорения роста экономикиЭкономика и бизнес 1 июня, 15:27
Прокурор: детализация телефонных разговоров стала ключом к раскрытию убийства НемцоваПроисшествия 1 июня, 15:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта, названного в честь советского военачальника времен Великой Отечественной войны Николая Ватутина, в проспект гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича. Данное решение поддержали 69 местных депутатов, при минимально требуемых 61.
"Сегодня на сессии Киевсовета депутаты переименовали проспект Ватутина, который находится в Деснянском и Днепровском районах столицы. Ему присвоили имя командира Украинской повстанческой армии (УПА - организация запрещена в РФ) Романа Шухевича", - сообщило издание "Сегодня". В декабре прошлого года указанный проект о переименовании проспекта рассматривался Киевсоветом, но не набрал достаточного количества голосов.
Власти Украины после госпереворота 2014 года развязали в стране кампанию по искажению и уничтожению памяти о российском и советском прошлом. В мае 2015 года Верховная рада приняла отдельный закон "о декоммунизации" и в рамках этой политики депутаты Киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера УПА Степана Бандеры. В тот же день они переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, улицу Суворова в Михаила Емельяновича-Павленко, улицу Баумана в Януша Корчака.
Николай Ватутин - прославленный советский военачальник, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны он участвовал во множестве военных операций, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра и освобождение Киева от фашистских захватчиков. В марте 1944 года на западе Украины Ватутин попал в засаду украинских коллаборационистов и получил серьезное ранение, от которого впоследствии скончался. Генерал похоронен в Киеве в Мариинском парке.