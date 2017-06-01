Горсовет Киева переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта, названного в честь советского военачальника времен Великой Отечественной войны Николая Ватутина, в проспект гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича. Данное решение поддержали 69 местных депутатов, при минимально требуемых 61.

"Сегодня на сессии Киевсовета депутаты переименовали проспект Ватутина, который находится в Деснянском и Днепровском районах столицы. Ему присвоили имя командира Украинской повстанческой армии (УПА - организация запрещена в РФ) Романа Шухевича", - сообщило издание "Сегодня". В декабре прошлого года указанный проект о переименовании проспекта рассматривался Киевсоветом, но не набрал достаточного количества голосов.

Власти Украины после госпереворота 2014 года развязали в стране кампанию по искажению и уничтожению памяти о российском и советском прошлом. В мае 2015 года Верховная рада приняла отдельный закон "о декоммунизации" и в рамках этой политики депутаты Киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера УПА Степана Бандеры. В тот же день они переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, улицу Суворова в Михаила Емельяновича-Павленко, улицу Баумана в Януша Корчака.

Николай Ватутин - прославленный советский военачальник, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны он участвовал во множестве военных операций, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра и освобождение Киева от фашистских захватчиков. В марте 1944 года на западе Украины Ватутин попал в засаду украинских коллаборационистов и получил серьезное ранение, от которого впоследствии скончался. Генерал похоронен в Киеве в Мариинском парке.