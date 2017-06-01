Guardian: британский политик Фараж является фигурантом расследования ФБР в отношении РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж является фигурантом расследования ФБР США в отношении якобы имевших место связей между предвыборной командой президента США Дональда Трампа и Россией. Об этом сообщила в четверг газета The Guardian со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.

Издание отмечает, что Фараж не является подозреваемым или обвиняемым в рамках следственных действий ФБР. По данным источников газеты, причиной интереса американской контрразведки к Фаражу являются его контакты с людьми, связанными с Трампом и с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Эта организация в период американской президентской кампании опубликовала конфиденциальные документы, касающиеся деятельности Демократической партии США и ее кандидата Хиллари Клинтон. Спецслужбы США подозревают, что Ассанж могу получить их от неких "российских хакеров".

По данным источников The Guardian, ФБР считает, что Фараж может обладать ценной для следствия информацией, что делает целесообразным сбор данных о нем. "Если вы сведете вместе Россию, WikiLeaks, Джулиана Ассанжа и соратников Трампа, то человек, который чаще всего появляется в связи с ними, это Найджел Фараж. Он находится в центре этих отношений, он появляется снова и снова, поэтому ему уделяется большое внимание", - сказал один из источников.

Сам Найджел Фараж в интервью газете Daily Mail заявил, что не верит в то, что он является объектом интереса со стороны ФБР США. "Я не верю этого", - заявил он. "Как я могу быть объектом интереса, когда у меня нет связей с Россией", - сказал британский политик. "Я никогда не был в России, у меня не было никаких связей в области бизнеса с Россией", - добавил Фараж.

Найджел Фараж в 2006-2009 и в 2010-2016 годах занимал пост лидера Партии независимости Соединенного Королевства, выступающей против участия Великобритании в процессе европейской интеграции. Он был одним из лидеров агитационной кампании накануне британского референдума в 2016 году, на котором большинство участников высказались за выход страны из ЕС.

Во время предвыборной кампании в США Фараж высказывался в поддержку Дональда Трампа, он был первым британским политиком, с которым Трамп встретился после победы на выборах. Трамп заявлял, что хотел бы видеть Фаража британским послом в Вашингтоне, однако британское правительство не прислушалось к этому пожеланию.