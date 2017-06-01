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Guardian: британский политик Фараж является фигурантом расследования ФБР в отношении РФ

Международная панорама
1 июня, 14:55 дата обновления: 1 июня, 16:00 UTC+3

При этом Найджел Фараж заявил, что не имеет никаких деловых отношений с Россией, которые могли бы представлять интерес для ФБР

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Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж

Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж является фигурантом расследования ФБР США в отношении якобы имевших место связей между предвыборной командой президента США Дональда Трампа и Россией. Об этом сообщила в четверг газета The Guardian со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.

Издание отмечает, что Фараж не является подозреваемым или обвиняемым в рамках следственных действий ФБР. По данным источников газеты, причиной интереса американской контрразведки к Фаражу являются его контакты с людьми, связанными с Трампом и с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Эта организация в период американской президентской кампании опубликовала конфиденциальные документы, касающиеся деятельности Демократической партии США и ее кандидата Хиллари Клинтон. Спецслужбы США подозревают, что Ассанж могу получить их от неких "российских хакеров".

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По данным источников The Guardian, ФБР считает, что Фараж может обладать ценной для следствия информацией, что делает целесообразным сбор данных о нем. "Если вы сведете вместе Россию, WikiLeaks, Джулиана Ассанжа и соратников Трампа, то человек, который чаще всего появляется в связи с ними, это Найджел Фараж. Он находится в центре этих отношений, он появляется снова и снова, поэтому ему уделяется большое внимание", - сказал один из источников.

Сам Найджел Фараж в интервью газете Daily Mail заявил, что не верит в то, что он является объектом интереса со стороны ФБР США. "Я не верю этого", - заявил он. "Как я могу быть объектом интереса, когда у меня нет связей с Россией", - сказал британский политик. "Я никогда не был в России, у меня не было никаких связей в области бизнеса с Россией", - добавил Фараж.

Найджел Фараж в 2006-2009 и в 2010-2016 годах занимал пост лидера Партии независимости Соединенного Королевства, выступающей против участия Великобритании в процессе европейской интеграции. Он был одним из лидеров агитационной кампании накануне британского референдума в 2016 году, на котором большинство участников высказались за выход страны из ЕС.

Во время предвыборной кампании в США Фараж высказывался в поддержку Дональда Трампа, он был первым британским политиком, с которым Трамп встретился после победы на выборах. Трамп заявлял, что хотел бы видеть Фаража британским послом в Вашингтоне, однако британское правительство не прислушалось к этому пожеланию.

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