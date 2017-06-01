Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минск считает бесперспективной политику взаимных санкций РФ и ЕС

Международная панорама
1 июня, 15:20 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур

Как заявил глава МИД республики, "надо думать, как эту проблему решить в ближайшем будущем"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 1 июня. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Политика взаимных санкций России и Евросоюза бесперспективна, германский бизнес может сыграть ключевую роль в решении этой проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на заседании белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества.

"Думаю, что предпринимательские круги понимают, что нынешняя замороженная ситуация, нынешние взаимные санкции между Россией и Европейским союзом никому не идут на пользу. Надо думать, как эту проблему решить в ближайшем будущем", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Макей считает, что белорусско-германский деловой совет "может и должен внести вклад в продвижение единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, налаживание прямого диалога между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом". "Германские круги могут сыграть большую роль в налаживании такого сотрудничества, способствовать снижению напряженности между Россией и Евросоюзом", - заявил глава МИД Белоруссии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Германия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
2
Новая книга Толкина опубликована спустя 100 лет после ее создания
3
Замглавы МВД: требования полицейских к мальчику на Арбате были правомерными
4
Россия может потребовать компенсации от США за арест российской дипсобственности
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
7
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
Темы дня
Загрузка...
Реклама