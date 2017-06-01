Минск считает бесперспективной политику взаимных санкций РФ и ЕС

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МИНСК, 1 июня. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Политика взаимных санкций России и Евросоюза бесперспективна, германский бизнес может сыграть ключевую роль в решении этой проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на заседании белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества.
"Думаю, что предпринимательские круги понимают, что нынешняя замороженная ситуация, нынешние взаимные санкции между Россией и Европейским союзом никому не идут на пользу. Надо думать, как эту проблему решить в ближайшем будущем", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Макей считает, что белорусско-германский деловой совет "может и должен внести вклад в продвижение единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, налаживание прямого диалога между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом". "Германские круги могут сыграть большую роль в налаживании такого сотрудничества, способствовать снижению напряженности между Россией и Евросоюзом", - заявил глава МИД Белоруссии.