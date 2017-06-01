Мэй сказала, что напоминала Трампу о важности соблюдения Парижского соглашения по климату

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ЛОНДОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напоминала президенту США Дональду Трампу о важности соблюдения положений Парижского соглашения по климату во время саммита G7 в Таормине. Об этом она сообщила в четверг, выступая перед сторонниками тори в избирательном округе Южный Миддлсбро.
"Мы сохраняем нашу приверженность Парижскому соглашению и являемся ведущей страной в борьбе с изменениями климата. И на саммите G7 на прошлой неделе я четко дала понять президенту Трампу, как и лидеры других стран, сидящие за столом, сколь важно сохранять приверженность Парижскому соглашению", - сказала глава британского правительства.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты. Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что президент США принял решение о выходе из этого соглашения.
В четверг министр иностранных дел королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания по-прежнему рассчитывает, что Вашингтон возьмет на себя ведущую роль в вопросе снижения выбросов углекислого газа, вопреки прогнозам о возможном выходе страны из Парижского соглашения по климату. "Еще ничего не решено. Мы продолжаем убеждать США на всех уровнях в том, что необходимо крайне серьезно воспринимать изменение климата", - подчеркнул он.