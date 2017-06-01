Шиитское ополчение Ирака опровергло данные о переброске своих сил в Сирию

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 1 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Иракские проправительственные вооруженные формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение) не перебрасывали силы в Сирию, заявил телеканалу Al Sumaria официальный представитель ополчения Ахмед аль-Асади, опровергнув таким образом сообщения ряда арабских СМИ.

По его словам, подразделения "Аль-Хашд аш-Шааби" "действуют только в пределах иракской территории", их цель - "освобождение районов (Ирака), захваченных террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

"Сообщения о том, что бойцы ополчения вошли в Сирию, не соответствуют действительности. Силы ополчения после того, как подошли к ирако-сирийской границе, продолжили движение на юг, зачищая пограничную территорию по направлению к Эль-Каиму и Эль-Валиду (населенные пункты на границе с САР, подконтрольные ИГ)", - заявил аль-Асади.

"Любое участие или ввод сил иракского ополчения или аналогичных формирований на сирийскую территорию должны быть согласованы правительствами Сирии и Ирака", - пояснил он.

Ранее арабские СМИ сообщали о переброске сил "Аль-Хашд аш-Шааби" в район северной провинции Сирии Хасеке после того, как его покинули боевики ИГ.

Отряды "Аль-Хашд аш-Шааби" достигли селения Умм-Джрейс на границе с Сирией 29 мая, на следующий день они объявили о кампании по зачистке ирако-сирийской границы. Как заявил телеканалу Al Mayadin представитель ополчения Карим ан-Нури, шиитские бойцы готовы участвовать в операциях против ИГ в Сирии при координации с Дамаском.