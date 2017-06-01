Трамп отсрочил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз отсрочил перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в меморандуме, направленном главой государства госсекретарю Рексу Тиллерсону.

В этом документе, текст которого был обнародован пресс-службой Белого дома, американский лидер обосновывает свое решение необходимостью защиты "интересов национальной безопасности США". Трамп просит Тиллерсона проинформировать Конгресс США о принятом решении.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь.

Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш-младший, причем в нарушение собственного обещания перевести посольство в Иерусалим, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Следующий президент Барак Обама также считал необходимым каждые полгода откладывать реализацию данного закона.

Однако сам Трамп во время своей предвыборной кампании активно выступал за перенос диппредставительства.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.