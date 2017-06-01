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СМИ: Трамп может ужесточить политику в отношении Кубы

Международная панорама
1 июня, 17:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Однако президент США не будет разрывать отношения с Гаваной

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НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Намерения президента США Дональда Трампа ужесточить политику США в отношении Кубы, скорее всего, не включают в себя разрыв дипломатических отношений с этой страной, а также закрытие американского посольства в Гаване.

Об этом сообщил американский телеканал NBC.

По сведениям его источников, Трамп рассматривает возможность отмены ряда указов своего предшественника Барака Обамы, касающихся торговли с Кубой, финансовых связей с ней, а также поездок в эту страну. Американский лидер может объяснить принятие данных мер тем, что на Кубе, по мнению Вашингтона, нарушают права человека. При этом, как отмечает телеканал, "маловероятно, что он разорвет дипломатические отношения или закроет посольство".

О планах Трампа ужесточить политику в отношении Кубы в конце мая сообщила вашингтонская газета Daily Caller со ссылкой на источники. Она отмечала, что о данных изменениях американский лидер объявит во время выступления в Майами в июне. В Белом доме тогда отказались прокомментировать эту информацию.

Выступая в январе 2015 года с очередным ежегодным посланием "О положении страны", Обама высказался за то, чтобы Конгресс полностью отменил эмбарго в отношении Кубы. Затем он неоднократно повторял этот призыв, но законодатели так и не поддержали данную инициативу. В связи с этим Обама подписал ряд указов, смягчающих политику в отношении республики в сферах торговли, туризма, транспорта, страхования, финансовых связей.

Действующая администрация США начала пересмотр всех недавних решений Вашингтона, касающихся политики в отношении Кубы, заявил ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон. Речь идет в том числе об изменениях "в статусе поездок (граждан США) на Кубу, а также в бизнес-деятельности на Кубе". Трамп заявлял о готовности отменить соглашение о нормализации отношений с Гаваной.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Однако в декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

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