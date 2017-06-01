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Несколько французских солдат ранены в результате обстрела лагеря ООН в Мали

Международная панорама
1 июня, 18:14 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

По данным агентства Reuters, один из солдат получил серьезные ранения

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ПАРИЖ, 1 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Несколько французских солдат получили ранения в результате минометного обстрела лагеря ООН в городе Тимбукту на севере Мали. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, один из солдат ранен серьезно. В Мали дислоцированы около тысячи французских солдат, которые оказывают поддержку малийским войскам в борьбе против орудующих в регионе группировок исламистов.

Французский военный контингент ведет активные боевые действия в Мали с 2013 года. Операция под кодовым названием "Сервал" была начата по распоряжению прежнего лидера Франции Франсуа Олланда в январе 2013 года в ответ на просьбу и.о. президента Мали Дионкунда Траоре, опасавшегося продвижения исламистов в направлении столицы страны на фоне государственного переворота и распада системы управления страной.

В дальнейшем Париж сократил свое военное присутствие на малийской территории, передав эстафету силам Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, однако французские военнослужащие по- прежнему несут службу в этой стране и соседних государствах, выполняя совместно с иностранными коллегами задачи по противодействию местным группировкам исламистов. Боевые потери Франции в Мали с 2013 года составили 19 человек.

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