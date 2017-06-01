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В Каракасе на улице застрелен судья

Международная панорама
1 июня, 18:19 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 1, июня. /ТАСС

По данным прокуратуры, нападавшие забрали вещи судьи. Начато расследование

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МЕХИКО, 1 июня. /ТАСС/. Неизвестные застрелили венесуэльского судью Нельсона Монкаду Гомеса на улице столицы страны, Каракаса. Об этом сообщила прокуратура республики.

"Инцидент произошел вечером 31 мая, когда мужчина шел по проспекту Хосе Антонио Паэса в районе Эль-Парайсо, и ему преградили путь несколько человек, находившихся за баррикадой. Монкада Гомес попытался убежать, после чего в него стали стрелять", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что преступники забрали вещи судьи. Прокуратура начала расследование случившегося.

Во вторник неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум" сообщила, что в ходе антиправительственных манифестаций, сотрясающих страну с 1 апреля, погибли 69 человек, из них 49 лишились жизни или были убиты непосредственно на манифестациях. Остальные стали жертвами грабежей и других происшествий.

Поводом для самых массовых за последние годы антиправительственных выступлений в Венесуэле послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею (КА), которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в КА намечены на конец июля.

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