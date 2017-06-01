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США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и три компании из РФ

Международная панорама
1 июня, 18:26 дата обновления: 1 июня, 18:29 UTC+3

Минфин США ввел санкции против Корейской народной армии и Министерства народных вооруженных сил КНДР

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Материал из 1 страницы
Здание Министерства финансов США

Здание Министерства финансов США

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство финансов США расширило в четверг санкции в отношении КНДР, под ограничения, в частности, попал россиянин и три российские компании. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

Санкции введены против Игоря Мичурина, который по данным минфина США, "связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation".

США ввели санкции в отношении Корейской народной армии и Министерства народных вооруженных сил (обороны) КНДР.  Как отмечают в американском минфине, санкции были введены против КНДР, в частности, в связи распространением и разработкой, как считают в Вашингтоне, ядерного оружия.

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