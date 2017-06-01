США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и три компании из РФ

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ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство финансов США расширило в четверг санкции в отношении КНДР, под ограничения, в частности, попал россиянин и три российские компании. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.
Санкции введены против Игоря Мичурина, который по данным минфина США, "связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation".
США ввели санкции в отношении Корейской народной армии и Министерства народных вооруженных сил (обороны) КНДР. Как отмечают в американском минфине, санкции были введены против КНДР, в частности, в связи распространением и разработкой, как считают в Вашингтоне, ядерного оружия.