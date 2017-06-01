Французское следствие не нашло признаков связи хакеров из РФ с кибератакой на штаб Макрона

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава Национального агентства безопасности информационных систем Франции Гийом Пупар заявил, что специалисты ведомства не обнаружили следов хакеров из России при расследовании кибератаки на предвыборный штаб Эмманюэля Макрона, в настоящий момент занимающего пост президента Франции. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

"Атака была настолько непримечательной и простой, что за ней мог стоять практически кто угодно", - приводит агентство его слова. По данным AP, Пупар отметил, что простота атаки "означает, что мы можем представить, что ее осуществил один человек", который мог быть откуда угодно.

Ранее Макрон заявлял, что интернет-сайт его движения "На марше" подвергается атакам хакеров. Он намекал на связи России с этими хакерскими атаками. В Москве эти обвинения неоднократно отвергали.