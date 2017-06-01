Асад: все находящиеся в плену сирийские граждане и военные будут освобождены

Федосеев победил Белявского в третьем туре чемпионата Европы по шахматамСпорт 1 июня, 21:45
"Пиратов" прогнали из сетей: как Роскомнадзор защищает авторские праваЭкономика и бизнес 1 июня, 21:38
Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Roland GarrosСпорт 1 июня, 21:27
Иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе на юго-востоке МосквыПроисшествия 1 июня, 21:26
"Химки" сравняли счет в полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с "Зенитом"Спорт 1 июня, 21:19
Три тренда для села: как роботизация, информатизация и селекция повлияют на развитие АПКЭкономика и бизнес 1 июня, 21:15
Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг Roland GarrosСпорт 1 июня, 21:11
Андрей Звягинцев мечтает снять фильм о Великой Отечественной войнеКультура 1 июня, 21:06
СМИ: в курортном комплексе на Филиппинах произошло несколько взрывов, идет перестрелкаПроисшествия 1 июня, 21:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 1 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент Сирии Башар Асад намерен добиться освобождения всех пленных военнослужащих и заложников из числа мирных жителей, находящихся в руках бандформирований. Об этом, как сообщило в четверг информационное агентство SANA, он заявил на встрече в Дамаске с 34 сирийскими гражданами, которых удалось освободить в северном пригороде столицы - Барзе.
"Каждую неделю или месяц в результате обмена пленными сирийским властям удается вырвать из плена захваченных в заложники людей", - отметил Асад. По его словам, "битва еще не закончена и, несмотря на приложенные усилия, в руках террористов еще остаются тысячи сирийцев, которых государство обязательно освободит".
29 мая из района Барзе на севере Дамаска были выведены последние группы боевиков. Соглашение о локальном примирении между сирийской армией и вооруженной оппозицией позволило полностью очистить этот пригород от бандформирований, которые обстреливали столицу из минометов. В рамках сделки состоялся обмен пленными.
В феврале Асад вместе со своей супругой встречались с группой женщин и детей, которые находились в плену три с половиной года. Все они были захвачены в заложники во время вторжения вооруженных группировок в провинцию Латакия на северо-западе Сирии.
Президентская чета уделяет большое внимание реализации правительственной программы "Пострадавшим за Родину". В 2016 году при их содействии была оказана помощь семьям 435 инвалидов, полностью парализованных из-за полученных ранений. Еще 285 бывшим военным удалось после процесса реабилитации вернуться к трудовой деятельности, благодаря проекту развития малых предприятий.