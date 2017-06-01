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Асад: все находящиеся в плену сирийские граждане и военные будут освобождены

Международная панорама
1 июня, 21:29 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Об этом президент Сирии заявил на встрече в Дамаске с 34 сирийскими гражданами, которых удалось освободить в северном пригороде столицы - Барзе

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БЕЙРУТ, 1 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент Сирии Башар Асад намерен добиться освобождения всех пленных военнослужащих и заложников из числа мирных жителей, находящихся в руках бандформирований. Об этом, как сообщило в четверг информационное агентство SANA, он заявил на встрече в Дамаске с 34 сирийскими гражданами, которых удалось освободить в северном пригороде столицы - Барзе.

"Каждую неделю или месяц в результате обмена пленными сирийским властям удается вырвать из плена захваченных в заложники людей", - отметил Асад. По его словам, "битва еще не закончена и, несмотря на приложенные усилия, в руках террористов еще остаются тысячи сирийцев, которых государство обязательно освободит".

29 мая из района Барзе на севере Дамаска были выведены последние группы боевиков. Соглашение о локальном примирении между сирийской армией и вооруженной оппозицией позволило полностью очистить этот пригород от бандформирований, которые обстреливали столицу из минометов. В рамках сделки состоялся обмен пленными.

В феврале Асад вместе со своей супругой встречались с группой женщин и детей, которые находились в плену три с половиной года. Все они были захвачены в заложники во время вторжения вооруженных группировок в провинцию Латакия на северо-западе Сирии.

Президентская чета уделяет большое внимание реализации правительственной программы "Пострадавшим за Родину". В 2016 году при их содействии была оказана помощь семьям 435 инвалидов, полностью парализованных из-за полученных ранений. Еще 285 бывшим военным удалось после процесса реабилитации вернуться к трудовой деятельности, благодаря проекту развития малых предприятий.

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Асад, Башар Хафез
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